дают Ми17, это тот Ми8 (на которых сейчас продолжают воевать, хотя им 50+)
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Додано: Сер 20 кві, 2022 12:03
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:05
есть какие-то неисправные Миг29 (которые несколько стояли и не летали),
говорят пригодятся для запчастей
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Спасибо, конечно. Но Ми-8 (помимо его применения для основных задач, то есть транспортных) - это только с кабрирования "закинуть" на 6 км ракеты С-8, отвернуть обратно и надеяться, что попало. Если лезть туда, где стрелкотня, где можно прицелиться, то расстреляют экипаж вмиг.
Ми-24 таки более маневренный и бронезащищен. Ну и после ракет С-8 переключение в пушку ГШ-30 тоже очень добавляет огневого поражения.
З.Ы. Рубрика одного запорожского ватника "сейчас об этом уже можно говорить":
До недавнего времени Ми-8 активно летали в окружённый Мариуполь. Возили нужные грузы и забирали раненых. Потом коридор закрылся: одну машину свалили с экипажем, второй борт, санитарный, отправленный на спасение экипажа, был тоже сбит. Больше поставок пока нет.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:16
Це схоже на правду.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:22
Hotab
Ми-24 це ударний вертоліт.
Ми-8 - багатоцільовий, плюс ще й старіший.
*це не "просвещение", просто хотів сказати що Ми-8 це вже відверте корито, та ще й не бойове.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 20 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:24
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ні. Це його "багатоцільовим" зробили вимушено. Коли в Україні закінчились лопаті на Мі-24 (ресурс), з DRC вивели ланку мі-24 , а для виконання вогневих завдань ввели додаткову ланку Мі-8. На яку почепили блоки Б-8 з ракетами С-8.
Бангладешці роззявили роти. Вони давно літають на мі-8 (117) , але і подумати не могли, що можна так налюбити ООНію і отримувати гроші як за бойові, а по факту юзати транспортні.
Ідея прижилась і зараз мі-8 літають на удари по колонам. Разом з мі-24, які ще в деякій кількості живі досі.
Тоже улыбнуло)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 кві, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 кві, 2022 12:39
Это уже интересно,что там?
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
подивився на відео (атака українських Ми8)-великий респект пілотам , летять на гранично
низькій висоті (в кабіні така вібрація, тому що техніка стара, чи що)
потім залп ракет (відео обривається), але зрозуміло, що вертоліт повернувся з завдання
тобто, що маємо тим і воюємо
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:02
Может это очередь за мужской гуманитаркой ?
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