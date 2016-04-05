Додано: Сер 20 кві, 2022 13:19

Индия никогда не была крупным покупателем российской нефти, хотя страна импортирует 80% потребностей. В обычное время Индия закупает в России всего 2-5% нефти, примерно в таком же соотношении, что и Соединенные Штаты до объявления о полном запрете российских энергоносителей. Действительно, в 2021 году Индия импортировала всего 12 млн баррелей российской нефти, при этом большая часть нефти поступала из Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и Нигерии.



Но теперь появляются сообщения о «значительном росте» поставок российской нефти в Индию.



Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик Kpler, заявил CNBC, что с начала марта для отправки в Индию отгружено пять партий российской нефти, или около 6 млн баррелей. Иными словами, за один месяц Индия импортировала из России вполовину больше нефти, чем за целый год.



Возможно, дело в деньгах.



По данным Международного энергетического агентства (МЭА), российская нефть Urals предлагается с рекордными скидками. Эллен Уолд, президент Transversal Consulting, рассказала CNBC, что две недели назад несколько сырьевых трейдеров, таких как Glencore и Vitol, предлагали скидки на смесь Urals в размере $30 и $25 за баррель соответственно. Urals — основная смесь, экспортируемая из России.



По мнению экспертов, в Дели не откликнулись на призывы Белого дома ограничить закупку нефти из России из-за простой экономики.



«Сегодня индийское правительство руководствуется экономическими, а не политическими мотивами. Индия всегда будет стараться заключить соглашение в рамках стратегии импорта нефти. Сложно не воспользоваться 20-процентной скидкой на нефть, когда вы импортируете 80-85% нефти, особенно на фоне пандемии и замедления глобального экономического роста», — заявил CNBC Самир Н. Кападия, глава торгового подразделения в консалтинговой фирме Vogel Group.



В то же время Индия на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Россией, а Россия поставляет в страну до 60% военной и оборонной техники. Кроме того, Россия является ключевым союзником по таким важным вопросам, как Кашмирский конфликт между Индией, Китаем и Пакистаном.



Китай поможет?

Однако, возможно, Индия — не единственная страна, обеспечивающая России приток финансирования.



Учитывая опыт Пекина в уклонении от санкций, можно ожидать, что Китай будет в числе первых стран, стремящихся задешево купить баррели Urals. В конце концов, ни для кого не секрет, что Пекин использует все возможные средства, известные как «маскировка», для импорта дешевой иранской нефти с тех пор, как он попал под санкции в 2011 году. Китай уже является крупнейшим потребителем российской нефти, в среднем импортировав в 2021 году 1.72 млн баррелей в сутки.



Однако, по сообщениям Reuters, за первые два месяца этого года импорт нефти из России в Китай фактически сократился на 9.1% до 1.57 млн баррелей в сутки.



Но это никак не связано с тем, что Китай вдруг стал ханжой, или его мучают угрызения совести. Скорее всего, заметный спад связан с пекинскими репрессиями в отношении небольших независимых НПЗ, которые называют «самоварами».



Еще в июне Пекин объявил об огромном сокращении импортных квот для частных нефтеперерабатывающих предприятий страны. По данным Reuters, в рамках второй партии квот в этом году независимые китайские НПЗ в совокупности получили квоты на импорт нефти в размере 35.24 млн тонн, что на 35% меньше по сравнению с 53.88 млн тонн для аналогичного транша год назад.



Значительное сокращение обусловлено борьбой правительства с частными НПЗ, которые за последние пять лет значительно усилили свои позиции. Этот позволит Пекину тщательнее регулировать поток иностранной нефти, поскольку при этом увеличивается число злоупотреблений, таких как уклонение от уплаты налогов, контрабанда топлива и нарушение правил охраны окружающей среды и выбросов независимыми переработчиками. Китайские «самовары» постепенно отнимают долю рынка у государственных игроков, таких как China Petroleum and Chemical Corporation (NYSE: SNP), также известная как Sinopec, и PetroChina Co. (NYSE:PTR) после того, как Пекин снял часть ограничений на нефтяную отрасль в 2015 году. Сейчас «самовары» контролируют почти 30% объемов нефтепереработки в Китае по сравнению с ~ 10% в 2013 году.



Но не стоит заблуждаться: Китай не из тех, кто позволяет хорошему кризису пройти впустую, и многие ожидают, что он воспользуется хаосом.



Нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь, Тихий океан) является одним из нескольких каналов поставки российской нефти. Трубопровод протяженностью 4188 км пропускной способностью 58 млн тонн в год даже длиннее, чем трубопровод Ямал-Европа, и используется для экспорта нефти из России на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Китай и Корею.



ВСТО может стать спасением для России в случае остановки потоков по трубопроводам «Ямал» и «Дружба». «Ямал» соединяет российские газовые месторождения на полуострове Ямал и в Западной Сибири с Польшей и Германией через Беларусь, а трубопровод «Дружба» транспортирует нефть из России в Польшу и Германию через Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Украину.



К счастью для Запада, по словам МЭА, покупка российской нефти со значительными скидками пока ограничена, поскольку азиатские импортеры нефти в основном сотрудничают с традиционными поставщиками на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Кроме того, России, вероятно, будет трудно восполнить пробел, образовавшийся из-за запрета на импорт со стороны Запада. По оценкам МЭА, начиная с апреля поставки российской нефти сократятся на 3 млн баррелей в сутки, тогда как аналитики Standard Chartered заявили, что на восстановление огромной энергетической империи могут уйти годы, если она вообще восстановится.