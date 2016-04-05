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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 829830831832833>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:низькій висоті (в кабіні така вібрація, тому що техніка стара, чи що)

Усі радянські (російські) вертольоти дуже трясуться. Це ж не Airbus , де кожна нова модифікація вертольота все більш схожа на автобус: тихо, комфортно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:14

З початку війни росія втратила у 3,5 рази більше військової техніки, ніж Україна За даними аналітичного проекту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати з фото- та відеоматеріалів, за 56 днів вторгнення росія втратила 2998 одиниць техніки. З них 1558 знищено, 46 – пошкоджено, кинуто – 244, а 1120 – захоплено українською стороною. Серед втрат російської армії - 519 танків, більше половини яких було знищено, також знищено 532 БМП, 306 бойових броньованих машин, 101 БТР, 95 мобільних машин піхоти. Втрати України в техніці, за даними Oryx, у 3,5 рази менше – 845. З них знищено – 389, пошкоджено – 22, кинуто – 36, захоплено – 398. Українська армія при цьому втратила 124

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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:17

  Hotab написав:
  prodigy написав:низькій висоті (в кабіні така вібрація, тому що техніка стара, чи що)

Усі радянські (російські) вертольоти дуже трясуться. Це ж не Airbus , де кожна нова модифікація вертольота все більш схожа на автобус: тихо, комфортно.


ясно
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 13:19

Индия и Китай скупают российскую нефть за бесценок

Индия никогда не была крупным покупателем российской нефти, хотя страна импортирует 80% потребностей. В обычное время Индия закупает в России всего 2-5% нефти, примерно в таком же соотношении, что и Соединенные Штаты до объявления о полном запрете российских энергоносителей. Действительно, в 2021 году Индия импортировала всего 12 млн баррелей российской нефти, при этом большая часть нефти поступала из Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ и Нигерии.

Но теперь появляются сообщения о «значительном росте» поставок российской нефти в Индию.

Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик Kpler, заявил CNBC, что с начала марта для отправки в Индию отгружено пять партий российской нефти, или около 6 млн баррелей. Иными словами, за один месяц Индия импортировала из России вполовину больше нефти, чем за целый год.

Возможно, дело в деньгах.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), российская нефть Urals предлагается с рекордными скидками. Эллен Уолд, президент Transversal Consulting, рассказала CNBC, что две недели назад несколько сырьевых трейдеров, таких как Glencore и Vitol, предлагали скидки на смесь Urals в размере $30 и $25 за баррель соответственно. Urals — основная смесь, экспортируемая из России.

По мнению экспертов, в Дели не откликнулись на призывы Белого дома ограничить закупку нефти из России из-за простой экономики.

«Сегодня индийское правительство руководствуется экономическими, а не политическими мотивами. Индия всегда будет стараться заключить соглашение в рамках стратегии импорта нефти. Сложно не воспользоваться 20-процентной скидкой на нефть, когда вы импортируете 80-85% нефти, особенно на фоне пандемии и замедления глобального экономического роста», — заявил CNBC Самир Н. Кападия, глава торгового подразделения в консалтинговой фирме Vogel Group.

В то же время Индия на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения с Россией, а Россия поставляет в страну до 60% военной и оборонной техники. Кроме того, Россия является ключевым союзником по таким важным вопросам, как Кашмирский конфликт между Индией, Китаем и Пакистаном.

Китай поможет?
Однако, возможно, Индия — не единственная страна, обеспечивающая России приток финансирования.

Учитывая опыт Пекина в уклонении от санкций, можно ожидать, что Китай будет в числе первых стран, стремящихся задешево купить баррели Urals. В конце концов, ни для кого не секрет, что Пекин использует все возможные средства, известные как «маскировка», для импорта дешевой иранской нефти с тех пор, как он попал под санкции в 2011 году. Китай уже является крупнейшим потребителем российской нефти, в среднем импортировав в 2021 году 1.72 млн баррелей в сутки.

Однако, по сообщениям Reuters, за первые два месяца этого года импорт нефти из России в Китай фактически сократился на 9.1% до 1.57 млн баррелей в сутки.

Но это никак не связано с тем, что Китай вдруг стал ханжой, или его мучают угрызения совести. Скорее всего, заметный спад связан с пекинскими репрессиями в отношении небольших независимых НПЗ, которые называют «самоварами».

Еще в июне Пекин объявил об огромном сокращении импортных квот для частных нефтеперерабатывающих предприятий страны. По данным Reuters, в рамках второй партии квот в этом году независимые китайские НПЗ в совокупности получили квоты на импорт нефти в размере 35.24 млн тонн, что на 35% меньше по сравнению с 53.88 млн тонн для аналогичного транша год назад.

Значительное сокращение обусловлено борьбой правительства с частными НПЗ, которые за последние пять лет значительно усилили свои позиции. Этот позволит Пекину тщательнее регулировать поток иностранной нефти, поскольку при этом увеличивается число злоупотреблений, таких как уклонение от уплаты налогов, контрабанда топлива и нарушение правил охраны окружающей среды и выбросов независимыми переработчиками. Китайские «самовары» постепенно отнимают долю рынка у государственных игроков, таких как China Petroleum and Chemical Corporation (NYSE: SNP), также известная как Sinopec, и PetroChina Co. (NYSE:PTR) после того, как Пекин снял часть ограничений на нефтяную отрасль в 2015 году. Сейчас «самовары» контролируют почти 30% объемов нефтепереработки в Китае по сравнению с ~ 10% в 2013 году.

Но не стоит заблуждаться: Китай не из тех, кто позволяет хорошему кризису пройти впустую, и многие ожидают, что он воспользуется хаосом.

Нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь, Тихий океан) является одним из нескольких каналов поставки российской нефти. Трубопровод протяженностью 4188 км пропускной способностью 58 млн тонн в год даже длиннее, чем трубопровод Ямал-Европа, и используется для экспорта нефти из России на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Китай и Корею.

ВСТО может стать спасением для России в случае остановки потоков по трубопроводам «Ямал» и «Дружба». «Ямал» соединяет российские газовые месторождения на полуострове Ямал и в Западной Сибири с Польшей и Германией через Беларусь, а трубопровод «Дружба» транспортирует нефть из России в Польшу и Германию через Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Украину.

К счастью для Запада, по словам МЭА, покупка российской нефти со значительными скидками пока ограничена, поскольку азиатские импортеры нефти в основном сотрудничают с традиционными поставщиками на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Кроме того, России, вероятно, будет трудно восполнить пробел, образовавшийся из-за запрета на импорт со стороны Запада. По оценкам МЭА, начиная с апреля поставки российской нефти сократятся на 3 млн баррелей в сутки, тогда как аналитики Standard Chartered заявили, что на восстановление огромной энергетической империи могут уйти годы, если она вообще восстановится.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:02

Гуглоперевод:
Норвегия подарила Украине систему ПВО
Дата: 20.04.2022

- Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

- ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое применялось на флоте, и которое принесет большую пользу Украине, - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Правительство ранее приняло решение пожертвовать в общей сложности 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения. Несколько других стран также предоставляют оружие и другую технику, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Балтии.

В настоящее время правительство безвозмездно передало из запасов Вооруженных Сил ЗРК "Мистраль" (около 100 ракет + небольшое количество пусковых установок). Система «Мистраль» использовалась на саперах и корветах. Это тип ПВО, который Вооруженные Силы планируют заменить. Поэтому передача ракет в дар не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал.

- Ракета будет снята с производства Вооруженными силами Норвегии, но это все еще современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу. По словам министра обороны, аналогичные системы вооружения предоставили и другие страны.

Оружие уже вывезено из страны.


Оригинал статьи - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/n ... id2908807/
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 14:43

  Hotab написав:Вы, Харьковчане, вот примерно как условная Яремча в церковь, должны были каждое воскресенье выходит в поддержку Украины, и что вас не надо "асвабаждать". Чтобы ни у одного рашиста даже мысли не возникло, что их ждут в Харькове.

Сколько раз ты вышел в Херсоне, "патриот"?
Вышел в Румынию снять в долларах военную пенсию с карточки? Патриотично!
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Вышел в Румынию

У тебя , инфузории, даже ума не хватает понять, что если я "вышел в Румынию" ( и вернулся) , а тебя не выпустили, значит "так надо")). Естественно государству надо. И значит это "патриотично"))

  Вкладчик1234 написав:снять в долларах военную пенсию

И зарплату тоже)
  Вкладчик1234 написав:Патриотично!

Не, патриотично- это носить на форум со сранаюа , радостно гыкая, что кто-то Украине не даёт оружие. Со словами "ну что помогли тебе твои поляки?"

Так помогли или не?? Ты все ещё радуешься,если кто-то не даёт оружие?

Голосовать снова за опзж пойдешь? Или шария?
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:05

Hotab, ты крыса тыловая, сколько раз вышла в Херсоне
  Hotab написав:Чтобы ни у одного рашиста даже мысли не возникло, что их ждут

?
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:сколько раз вышла в Херсоне

А что об этом писали на срана? Или ты уже не так внимательно ее читаешь?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:09

Сегодня утром в оккупированном Херсоне был застрелен пособник орков Валерий Кулешов
Детали: Кулешов был пособником российских оккупационных войск, доверенное лицо пророссийских Кирилла Стремоусова и Владимира Сальдо. Погибший претендовал на должность начальника оккупационной полиции Херсона. Подробности инцидента эксклюзивно сообщил житель Херсона.
«Сегодня, в городе Херсон, буквально 40 минут назад из автоматной очереди был убит пророссийский друг коллаборанта Стремоусова - Кулешов. Он вышел из своего подъезда и его застрелили прямо возле мусорки
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