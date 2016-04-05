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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 830831832833>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Кулешов

Мутный типок. Призывал молчать, не выходить.
И до войны к нему вопросы тоже были.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15

"Пытали каждый день": иностранный студент из Мариуполя поделился пережитым в ру"сском плену
https://media.az/politics/1067856587/te ... studentom/
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:сколько раз вышла в Херсоне

А что об этом писали на срана? Или ты уже не так внимательно ее читаешь?))

Не знаю. Может на "цензоре" написали как наиболее патриотично, без комиссии, и с лучшим курсом снять военную пенсию в Румынии?

Ты не ответил на вопрос
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Не знаю

Должен знать!! Или ты "завязал" с рашистской пропагандой??

За кого голосовал? За Киву?
Счас поддерживаешь отношения, пишешь в Москву?

  Вкладчик1234 написав:Ты не ответил на вопрос

Отвечать на все вопросы будешь ты. На допросах. Как привел войну в Украину.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:23

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Не знаю

Должен знать!! Или ты "завязал" с рашистской пропагандой??

За кого голосовал? За Киву?
Счас поддерживаешь отношения, пишешь в Москву?

  Вкладчик1234 написав:Ты не ответил на вопрос

Отвечать на все вопросы будешь ты. На допросах. Как привел войну в Украину.

1. А ты за кого?
2. Ты будешь отвечать как Херсон сдал и свалил снимать бабки в Румынии!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:1. А ты за кого?

За украинские силы. Кивы с шариями к ним не относятся. Ты за кого из них?
  Вкладчик1234 написав:2. Ты будешь отвечать как Херсон сдал и свалил снимать бабки в Румынии!


Конечно готов отвечать. ))

Только ж не перед рашефашистским агитатором вкладчиком))

Или ты уже не агитируешь?. Апасна?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:27

Hotab, слив защитан
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:30

  Вкладчик1234 написав:Hotab, слив защитан



У нас рашистские пропагандоны уже решили,что они кому-то засчитывают сливы??)))
Тебе бы прятаться, да подальше. И смартфон почаще чистить. Чтоб какая-нибудь тероборона не заглянула да не прознала о твоей деятельности. )))
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:39

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Hotab, слив защитан



У нас рашистские пропагандоны уже решили,что они кому-то засчитывают сливы??)))
Тебе бы прятаться, да подальше. И смартфон почаще чистить. Чтоб какая-нибудь тероборона не заглянула да не прознала о твоей деятельности. )))

Крыса тыловая, пошла нахуй!
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:46

  edvardd написав:его застрелили прямо возле мусорки

на видео в твиттер, от соседей-очевидцев - в собственном автомобиле, на стоянке возле дома. С пассажирской стороны стекло прострелено, водительское вылетело
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