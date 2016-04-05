Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:10
edvardd написав:
Кулешов
Мутный типок. Призывал молчать, не выходить.
И до войны к нему вопросы тоже были.
Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15
"Пытали каждый день": иностранный студент из Мариуполя поделился пережитым в ру"сском плену
https://media.az/politics/1067856587/te ... studentom/
edvardd
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:15
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
сколько раз вышла в Херсоне
А что об этом писали на срана? Или ты уже не так внимательно ее читаешь?))
Не знаю. Может на "цензоре" написали как наиболее патриотично, без комиссии, и с лучшим курсом снять военную пенсию в Румынии?
Ты не ответил на вопрос
Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:20
Вкладчик1234 написав:
Не знаю
Должен знать!! Или ты "завязал" с рашистской пропагандой??
За кого голосовал? За Киву?
Счас поддерживаешь отношения, пишешь в Москву?
Вкладчик1234 написав:
Ты не ответил на вопрос
Отвечать на все вопросы будешь ты. На допросах. Как привел войну в Украину.
Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:23
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Не знаю
Должен знать!! Или ты "завязал" с рашистской пропагандой??
За кого голосовал? За Киву?
Счас поддерживаешь отношения, пишешь в Москву?
Вкладчик1234 написав:
Ты не ответил на вопрос
Отвечать на все вопросы будешь ты. На допросах. Как привел войну в Украину.
1. А ты за кого?
2. Ты будешь отвечать как Херсон сдал и свалил снимать бабки в Румынии!
Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:27
Вкладчик1234 написав:
1. А ты за кого?
За украинские силы. Кивы с шариями к ним не относятся. Ты за кого из них?
Вкладчик1234 написав:
2. Ты будешь отвечать как Херсон сдал и свалил снимать бабки в Румынии!
Конечно готов отвечать. ))
Только ж не перед рашефашистским агитатором вкладчиком))
Или ты уже не агитируешь?. Апасна?
Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:27
Hotab, слив защитан
Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:30
Вкладчик1234 написав: Hotab,
слив защитан
У нас рашистские пропагандоны уже решили,что они кому-то засчитывают сливы??)))
Тебе бы прятаться, да подальше. И смартфон почаще чистить. Чтоб какая-нибудь тероборона не заглянула да не прознала о твоей деятельности. )))
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:39
Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Hotab,
слив защитан
У нас рашистские пропагандоны уже решили,что они кому-то засчитывают сливы??)))
Тебе бы прятаться, да подальше. И смартфон почаще чистить. Чтоб какая-нибудь тероборона не заглянула да не прознала о твоей деятельности. )))
Крыса тыловая, пошла нахуй!
Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:46
edvardd написав:
его застрелили прямо возле мусорки
на видео в твиттер, от соседей-очевидцев - в собственном автомобиле, на стоянке возле дома. С пассажирской стороны стекло прострелено, водительское вылетело
kulikrom
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