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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:47
Вкладчик говорил, что русский мир не так и плох. Радовался, когда у Украины возникали проблемы на мировой арене.
Радостно нёс новости, как какая-либо страна отказывалась от санкций рашистам.
Пусть вкладчик читает перед сном о пытках рашистов.
И да, если кто-то думает,что это фейк, то летчик Алексей, сбитый под Киевом и чудом с переломанными ногами виживший и попавший в плен, все это подтверждает. Только он был в курском СИЗО. Уже обменян на Красноярцева, бомбившего Чернигов рашиста.
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Hotab
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:50
Hotab написав:
Вкладчик говорил, что русский мир не так и плох. Радовался, когда у Украины возникали проблемы на мировой арене.
Радостно нёс новости, как какая-либо страна отказывалась от санкций рашистам.
Пусть вкладчик читает перед сном о пытках рашистов.
И да, если кто-то думает,что это фейк, то летчик Алексей, сбитый под Киевом и чудом с переломанными ногами виживший и попавший в плен, все это подтверждает. Только он был в курском СИЗО. Уже обменян на Красноярцева, бомбившего Чернигов рашиста.
Долбоёб, может ты свои слова про меня подкрепишь пруфами, или опять сольёшься?
Почему ты не защитил Херсон, а только пенсию в Румынии снимаешь?
Почему ты пенсию в Румынии снимаешь, "патриот"?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 20 кві, 2022 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 15:52
Вкладчик1234 написав:
подкрепишь пруфами
Ты что, сам уже не помнишь, что писал? Так в политичке почитай себя. Даже пару недель перед войной достаточно почитать твои радостные визги, когда кто-то не давал оружие.
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Hotab
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