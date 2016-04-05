r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.
r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.
А Москва тут до чого? Біля Москви ракетних шахт немає.