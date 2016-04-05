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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:59

  kulikrom написав:
  edvardd написав:его застрелили прямо возле мусорки

на видео в твиттер, от соседей-очевидцев - в собственном автомобиле, на стоянке возле дома. С пассажирской стороны стекло прострелено, водительское вылетело

вот любит народ спорить, сказал возле мусорки, значит там...
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ЮВТ Дала интервью УП

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7340330/
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:01

  r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:07

  edvardd написав:сказал возле мусорки, значит там...

Рояль не мой. Телега Днепр оперативный, там же и видео.

Имхо, стоянка у многоэтажного дома, рядом с местом сбора бытовых отходов - правильное место, не рядом же с детской площадкой ей быть или перекрывать оперативный проезд к подъездам.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:10

  otg написав:
  r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.

А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:21

  andrijk777 написав:А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод :) Даже если служили в армии.
otg
 
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