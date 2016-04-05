r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.
r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.
А Москва тут до чого? Біля Москви ракетних шахт немає.
Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.
В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.
Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.
КамАЗ-Компас на базе китайского JAC
Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.
эх жалко ЛАДа забанили, я бы (без сарказма) хотел узнать его вИдение как у такой мощной страны РФ нет систем фильтрации масла и топлива (это гофрированные бумажки сложенные в жестяном или пластиковом корпусе), шумо-термоизоляции (фольга приклеенная на резиновую основу), масла (самые простые делаются из нефти, добавляются моющие и антиоксиданты), замки для автомобильных дверей....
Поскольку ЛАД в бане, сам же и отвечу. РФ присела на нефтегазовые деньги и перестала что либо производить, тот же КамАЗ наполовину состоит из импорта, мотор каминс США и ТД. В другом материале я читал что консервацию РФ закупает в Индии (огурцы помидоры), только этикетка русская.
Другая причина бизнес не готов работать в условиях когда у руля сумашедший. После Крыма многие с мозгами сделали ноги, а кто не понял делает ноги сейчас. Тех кто останется неминуемо ждёт конфискация имущества в пользу государства. В той или иной форме. Самолёты лизинговые забрали, почему не забрать всё остальное
Итого ресурсная мощь страны (природных ресурсов кажется 1е место в мире), умножается на ноль её безумным руководством. Примерно то же касается и топ менеджеров, прежде всего они должны быть верными фюреру, а потом иметь какие то компетенции. Если станет выбор или или, предпочтение отдадут первому.
Это довоенный сталинский совок. Послевоенный совок был уже умнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.
В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.
Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.
КамАЗ-Компас на базе китайского JAC
Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.
andrijk777 написав:А Москва тут до чого? Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод Даже если служили в армии.
Москву бомбити змісту немає. Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї. Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
andrijk777 написав:А Москва тут до чого? Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод Даже если служили в армии.
Москву бомбити змісту немає. Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї. Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.