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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 830831832833>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 15:59

  kulikrom написав:
  edvardd написав:его застрелили прямо возле мусорки

на видео в твиттер, от соседей-очевидцев - в собственном автомобиле, на стоянке возле дома. С пассажирской стороны стекло прострелено, водительское вылетело

вот любит народ спорить, сказал возле мусорки, значит там...
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 16:44

ЮВТ Дала интервью УП

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7340330/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:01

  r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:07

  edvardd написав:сказал возле мусорки, значит там...

Рояль не мой. Телега Днепр оперативный, там же и видео.

Имхо, стоянка у многоэтажного дома, рядом с местом сбора бытовых отходов - правильное место, не рядом же с детской площадкой ей быть или перекрывать оперативный проезд к подъездам.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:10

  otg написав:
  r-tiger написав:Цікаво, чому всі високопоставлені чиновники повивозили свої сім'ї з Москви та околиць. Але ж такі дії мають причини. Щось намічається, дуже цікаве. Думаю певне, що може будуть бомбити точково російські бази та склади.
Боятся ответного ядерного удара. Они понимают что в Кремле неадекват и может нажать кнопку, соответственно прилетит обратка.

А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:21

  andrijk777 написав:А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод :) Даже если служили в армии.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:26

Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.

В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.


Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.

КамАЗ-Компас на базе китайского JAC

Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.


https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70
эх жалко ЛАДа забанили, я бы (без сарказма) хотел узнать его вИдение как у такой мощной страны РФ нет систем фильтрации масла и топлива (это гофрированные бумажки сложенные в жестяном или пластиковом корпусе), шумо-термоизоляции (фольга приклеенная на резиновую основу), масла (самые простые делаются из нефти, добавляются моющие и антиоксиданты), замки для автомобильных дверей....

Поскольку ЛАД в бане, сам же и отвечу. РФ присела на нефтегазовые деньги и перестала что либо производить, тот же КамАЗ наполовину состоит из импорта, мотор каминс США и ТД. В другом материале я читал что консервацию РФ закупает в Индии (огурцы помидоры), только этикетка русская.

Другая причина бизнес не готов работать в условиях когда у руля сумашедший. После Крыма многие с мозгами сделали ноги, а кто не понял делает ноги сейчас. Тех кто останется неминуемо ждёт конфискация имущества в пользу государства. В той или иной форме. Самолёты лизинговые забрали, почему не забрать всё остальное

Итого ресурсная мощь страны (природных ресурсов кажется 1е место в мире), умножается на ноль её безумным руководством. Примерно то же касается и топ менеджеров, прежде всего они должны быть верными фюреру, а потом иметь какие то компетенции. Если станет выбор или или, предпочтение отдадут первому.

Это довоенный сталинский совок. Послевоенный совок был уже умнее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 кві, 2022 17:45, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:30

  vitaliian написав:Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.

В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.


Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.

КамАЗ-Компас на базе китайского JAC

Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.


https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70
Да, тут им засада. Другое могут контробасом завозить, а вот здесь нужны стабильные поставки.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:35

  otg написав:
  andrijk777 написав:А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод :) Даже если служили в армии.

Москву бомбити змісту немає.
Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї.
Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:48

  andrijk777 написав:
  otg написав:
  andrijk777 написав:А Москва тут до чого?
Біля Москви ракетних шахт немає.
Вы видимо слишком молод :) Даже если служили в армии.

Москву бомбити змісту немає.
Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї.
Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
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