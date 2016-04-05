Додано: Сер 20 кві, 2022 17:26





В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.





Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.



КамАЗ-Компас на базе китайского JAC



Для бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.





https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70 Камский автозавод (РФ), от сотрудничества с которым в начале войны отказался его главный акционер концерн Daimler AG, ищет альтернативных поставщиков.В настоящее время руководство компании обнародовало список комплектующих, которые необходимо найти для производства современных моделей автомобилей семейства К5. В частности, для производства двигателей таких машин требуются новые топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы, алюминиевое литье, хомуты, клапаны, системы фильтрации масла и топлива; для сборки кабины К5 – системы термо- и шумоизоляции, заглушки, датчики, стеклоподъемники и замки для дверей; для производства шасси – электроника, системы очистки и фильтрации воздуха, гидравлические и тормозные системы.Также КамАЗ ищет поставщиков гидравлических насосов, определенных видов тросовых лебедок и гидроцилиндров подъема кузовов, заинтересованных на заводе в натуральном литье, газификаторах, смолах, красках, маслах и инструментах.КамАЗ-Компас на базе китайского JACДля бесперебойного производства российско-китайских грузовиков семейства "Компас" (по сути "локализованный" малотоннажник китайского JAC) также необходим целый ряд компонентов – от рессоров и амортизаторов до сидений и систем кондиционирования.

эх жалко ЛАДа забанили, я бы (без сарказма) хотел узнать его вИдение как у такой мощной страны РФ нет систем фильтрации масла и топлива (это гофрированные бумажки сложенные в жестяном или пластиковом корпусе), шумо-термоизоляции (фольга приклеенная на резиновую основу), масла (самые простые делаются из нефти, добавляются моющие и антиоксиданты), замки для автомобильных дверей....Поскольку ЛАД в бане, сам же и отвечу. РФ присела на нефтегазовые деньги и перестала что либо производить, тот же КамАЗ наполовину состоит из импорта, мотор каминс США и ТД. В другом материале я читал что консервацию РФ закупает в Индии (огурцы помидоры), только этикетка русская.Другая причина бизнес не готов работать в условиях когда у руля сумашедший. После Крыма многие с мозгами сделали ноги, а кто не понял делает ноги сейчас. Тех кто останется неминуемо ждёт конфискация имущества в пользу государства. В той или иной форме. Самолёты лизинговые забрали, почему не забрать всё остальноеИтого ресурсная мощь страны (природных ресурсов кажется 1е место в мире), умножается на ноль её безумным руководством. Примерно то же касается и топ менеджеров, прежде всего они должны быть верными фюреру, а потом иметь какие то компетенции. Если станет выбор или или, предпочтение отдадут первому.Это довоенный сталинский совок. Послевоенный совок был уже умнее.