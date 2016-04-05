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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:51
vitaliian написав:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/04/18/7340330/
ну и хрен с ней.
Актриса разговорного жанра вам много чего накалякает, все уши лапшой закидает.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 18:00
otg написав: andrijk777 написав:
Москву бомбити змісту немає.
Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї.
Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
Це у випадку війни РФ і США.
Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США).
Я поки що такого сценарію не бачу.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 18:16
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Додано: Сер 20 кві, 2022 18:28
andrijk777 написав:
Я поки що такого сценарію не бачу.
Поки Ви не отримаєте посаду в Генштабі...до того часу багато чого Вам не вдасться бачити..
Так для довідки
Як думаєте, скільки мешканців Берліну бачили що літаки СРСР почнуть бомбити Берлін 7 серпня 1941 року?
А скільки мешканців Москви бачили що 22 липня 1941 року будуть бомбові удари по Москві?
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