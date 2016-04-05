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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 831832833834>
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 17:51

  vitaliian написав:https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2022/04/18/7340330/

ну и хрен с ней.
Актриса разговорного жанра вам много чего накалякает, все уши лапшой закидает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:00

  otg написав:
  andrijk777 написав:Москву бомбити змісту немає.
Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї.
Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.
В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.

Це у випадку війни РФ і США.
Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США).
Я поки що такого сценарію не бачу. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:16

Цитировать пу тоже нельзя, диктатор боится собственных цитат

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я поки що такого сценарію не бачу.
Поки Ви не отримаєте посаду в Генштабі...до того часу багато чого Вам не вдасться бачити..
Так для довідки
Як думаєте, скільки мешканців Берліну бачили що літаки СРСР почнуть бомбити Берлін 7 серпня 1941 року?
А скільки мешканців Москви бачили що 22 липня 1941 року будуть бомбові удари по Москві?
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:РФ присела на нефтегазовые деньги и перестала что либо производить


во первых, имея столько денег дешевле купить, чем вкладывать деньги в производство
возьмите любой автомобильный концерн (у котрого сотни мировых поставщиков, включая Украину (делаем проводку для Германских авто)

во вторых, кроме торговли нефтью/газом они еще торговали оружием,для этого они создавали очаги напряженности по всему миру (чтобы государства тратили деньги не на дороги, а на ракеты)

возьмите Китай,который инвестировал в Африканский континент 1,5трл.долл (строит порты, терминалы, аэропорты, др.инфраструктуру-чтобы потом вывозить через эти порты -лес, кокао, кофе, золото, урана, олово, цинк, медь и тд

РФ продает оружие, и подсаживает на газовую иглу

в третьих, в РФ население деградирует, скоро там отомрут советские инженеры и остануться одни комики и тиктокеры (ну и росгвардия и ОМОНом)
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:06

  andrijk777 написав:Москву бомбити змісту немає.
Я десь читав що в США є програми удару по ядерним об'єктах РФ без використання ядерної зброї.
Це схоже направду, тому що ядерна загроза існує вже 50 років - і це єдина реальна загроза для США. Цим вони дуже серйозно займаються. А високоточні ракети, які можуть знищити шахту є, це 100%. Розташування шахт - також думаю не секрет, за путінського бардаку американці вже все що їм треба розвідали.


Китайцы доказали, что можно уничтожить Бункер
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:11

Крейсер Москва забыли и даже не помянули минутой молчания

Шойгу рассказывал обо всем, даже о поисковых экспедициях в Антарктике, но о крейсере Москва ни обмолвил ни слова

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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США).

Там відслідковується рух на кришках щахт. Тільки кришка здвинеться з місця - піде удар. Це все сили ядерного стримування.
Україна не дасть їм відновити в межах Дон і Луган обл. А використовувати ТЯО нема зиску. У нас кожне місто самодостатнє.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:даже о поисковых экспедициях в Антарктике, но о крейсере Москва ни обмолвил ни слова

Все , що знищено в наших терит. водах - наша власність.
Нема про що , говорити "великому пошуковцю" , мацква у наших ног.
PS Затонула 50км від нашого берегу.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:28

Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв. Зокрема, вже до кінця 2022 року Берлін має намір повністю припинити імпортувати російську нафту.

Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з головами МЗС Балтії у Ризі, пише Reuters.

Мартышку и очки прочтите землячки

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