ну и хрен с ней.
Актриса разговорного жанра вам много чего накалякает, все уши лапшой закидает.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 17:51
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:00
Це у випадку війни РФ і США.
Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США).
Я поки що такого сценарію не бачу.
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:16
Цитировать пу тоже нельзя, диктатор боится собственных цитат
Додано: Сер 20 кві, 2022 18:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Поки Ви не отримаєте посаду в Генштабі...до того часу багато чого Вам не вдасться бачити..
Так для довідки
Як думаєте, скільки мешканців Берліну бачили що літаки СРСР почнуть бомбити Берлін 7 серпня 1941 року?
А скільки мешканців Москви бачили що 22 липня 1941 року будуть бомбові удари по Москві?
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
во первых, имея столько денег дешевле купить, чем вкладывать деньги в производство
возьмите любой автомобильный концерн (у котрого сотни мировых поставщиков, включая Украину (делаем проводку для Германских авто)
во вторых, кроме торговли нефтью/газом они еще торговали оружием,для этого они создавали очаги напряженности по всему миру (чтобы государства тратили деньги не на дороги, а на ракеты)
возьмите Китай,который инвестировал в Африканский континент 1,5трл.долл (строит порты, терминалы, аэропорты, др.инфраструктуру-чтобы потом вывозить через эти порты -лес, кокао, кофе, золото, урана, олово, цинк, медь и тд
РФ продает оружие, и подсаживает на газовую иглу
в третьих, в РФ население деградирует, скоро там отомрут советские инженеры и остануться одни комики и тиктокеры (ну и росгвардия и ОМОНом)
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:06
Китайцы доказали, что можно уничтожить Бункер
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:11
Крейсер Москва забыли и даже не помянули минутой молчания
Шойгу рассказывал обо всем, даже о поисковых экспедициях в Антарктике, но о крейсере Москва ни обмолвил ни слова
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Там відслідковується рух на кришках щахт. Тільки кришка здвинеться з місця - піде удар. Це все сили ядерного стримування.
Україна не дасть їм відновити в межах Дон і Луган обл. А використовувати ТЯО нема зиску. У нас кожне місто самодостатнє.
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:28
Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв. Зокрема, вже до кінця 2022 року Берлін має намір повністю припинити імпортувати російську нафту.
Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з головами МЗС Балтії у Ризі, пише Reuters.
Мартышку и очки прочтите землячки
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