prodigy написав:во первых, имея столько денег дешевле купить, чем вкладывать деньги в производство
экономически да зачем производить то, что уже успешно производится и можно купить? Но для этого не нужно сраться со всем миром, чтобы потом в лаптях не остаться. Расчет на Китай и я уверен Китай им поможет, готовой продукцией конечно, но это уже зависимость, если не в Китае то больше нигде.
prodigy написав:в РФ население деградирует, скоро там отомрут советские инженеры и остануться одни комики и тиктокеры (ну и росгвардия и ОМОНом)
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
yanyura написав:Норвегия подарила Украине систему ПВО Дата: 20.04.2022 - Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам. - ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое применялось на флоте, и которое принесет большую пользу Украине, - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.
А получили хлам с зоной поражения по дальности до 6 км и по высоте до 3 км, максимальной скоростью поражаемых целей до 1500 км/ч, инфракрасной головкой самонаведения, который в Норвегии применялся на флоте.
Американцы начинают прозревать об уровне коррупции в Украине. Смотреть с 22 минуты. Надеюсь , что деньги на помощь при восстановлении страны будут контролировать строго. Уже была инфа , что Зеленский хочет , чтобы власть сама ими распоряжалась.
Много расписывать не вижу смысла, да и больше шансов что это не будет совпадать с "линией партии". Если не прекратят доставать собственное население и лить потоки "пропаганды" - эту войну не выиграть. То же касается и Путина, но это бесполезно.