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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:37

  prodigy написав:во первых, имея столько денег дешевле купить, чем вкладывать деньги в производство
экономически да зачем производить то, что уже успешно производится и можно купить? Но для этого не нужно сраться со всем миром, чтобы потом в лаптях не остаться. Расчет на Китай и я уверен Китай им поможет, готовой продукцией конечно, но это уже зависимость, если не в Китае то больше нигде.
  prodigy написав:в РФ население деградирует, скоро там отомрут советские инженеры и остануться одни комики и тиктокеры (ну и росгвардия и ОМОНом)
это пипец.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:48

Оплачувана відпустка для рашиків

188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату
Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам.
Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:21

  yanyura написав:Норвегия подарила Украине систему ПВО
Дата: 20.04.2022
- Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.
- ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое применялось на флоте, и которое принесет большую пользу Украине, - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Просили у Норвегии современное вооружение:
https://focus.ua/voennye-novosti/512145 ... y-pvo-foto

А получили хлам с зоной поражения по дальности до 6 км и по высоте до 3 км, максимальной скоростью поражаемых целей до 1500 км/ч, инфракрасной головкой самонаведения, который в Норвегии применялся на флоте.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:25

Американцы начинают прозревать об уровне коррупции в Украине. Смотреть с 22 минуты. Надеюсь , что деньги на помощь при восстановлении страны будут контролировать строго. Уже была инфа , что Зеленский хочет , чтобы власть сама ими распоряжалась.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Много расписывать не вижу смысла, да и больше шансов что это не будет совпадать с "линией партии".
Если не прекратят доставать собственное население и лить потоки "пропаганды" - эту войну не выиграть. То же касается и Путина, но это бесполезно.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:26

  andrijk777 написав:Це у випадку війни РФ і США.
Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США).
Я поки що такого сценарію не бачу. :D
Естественно. Вы не бачите, а вот те что в Москве бачать. Никто не знает что в голове у шизофреника. Все у кого голова на плечах, выехали с Москвы кто в Грузию кто в Эмираты и даже в ЮАР некоторые. Кстати сегодня орки показывали какую то свою новую ракету. Типа она быстро набирает скорость и ее не успеют сбить на взлете. :)
Востаннє редагувалось otg в Сер 20 кві, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:А получили хлам с зоной поражения по дальности до 6 км и по высоте до 3 км, максимальной скоростью поражаемых целей до 1500 км/ч, инфракрасной головкой самонаведения, который в Норвегии применялся на флоте.

Безкоштовно передали. Норвегія Україні чимось зобов’язана ?
Крилаті ракети будут збивати
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:30

  Ukrainian написав:Оплачувана відпустка для рашиків

188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату
Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам.
Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.

Когда увольнение, как сокращение сотрудника, то ещё 2 месяца оплаты труда. Ну а потом 188тыс.кирдык окончательный как Руколой не называй. Видимо глава их ЦБ и намекала словами «структурная трансформация».
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:57

  Ukrainian написав:Крилаті ракети будут збивати

Норвегія передала корабельну модифікацію ЗРК Містраль для захисту флоту від протикорабельних ракет, яка населенню міст мало чим допоможе:
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-mistra ... 35576.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 21:04

  Igneus написав:
  Ukrainian написав:Крилаті ракети будут збивати

Норвегія передала корабельну модифікацію ЗРК Містраль для захисту флоту від протикорабельних ракет, яка населенню міст мало чим допоможе:
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-mistra ... 35576.html

Хз
Онікси і є проти корабельні але чомусь летять по українських містах
Путінська армія продовжує використовувати Україну, як полігон для випробовування своєї зброї. Так, міноборони рф опублікувало повідомлення про нанесені удари по різним об'єктам в Україні ракетами «Онікс» з узбережжя Чорного моря. Щоправда, окупанти подають інформацію викривленою, але для них це вже норма.

«Вранці 6 квітня високоточні ракети повітряного та наземного базування знищили 5 баз зберігання палива в районі Радехова, Козятина, Просяної, Миколаєва та Новомосковська, — йдеться у повідомленні. — Ці об'єкти використовувались для постачання паливом військових формувань українських військ».

Ба більше, в іншому повідомленні рашисти навіть показали на відео запуск ракети «Онікс» по наземним цілям, хоча вона була розроблена саме для атак кораблів. Цю зброю орки застосовували у 2016 році у Сирії, тепер і в нас.
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