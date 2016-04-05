prodigy написав:во первых, имея столько денег дешевле купить, чем вкладывать деньги в производство
экономически да зачем производить то, что уже успешно производится и можно купить? Но для этого не нужно сраться со всем миром, чтобы потом в лаптях не остаться. Расчет на Китай и я уверен Китай им поможет, готовой продукцией конечно, но это уже зависимость, если не в Китае то больше нигде.
prodigy написав:в РФ население деградирует, скоро там отомрут советские инженеры и остануться одни комики и тиктокеры (ну и росгвардия и ОМОНом)
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
yanyura написав:Норвегия подарила Украине систему ПВО Дата: 20.04.2022 - Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК «Мистраль», говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам. - ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое применялось на флоте, и которое принесет большую пользу Украине, - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.
А получили хлам с зоной поражения по дальности до 6 км и по высоте до 3 км, максимальной скоростью поражаемых целей до 1500 км/ч, инфракрасной головкой самонаведения, который в Норвегии применялся на флоте.
Американцы начинают прозревать об уровне коррупции в Украине. Смотреть с 22 минуты. Надеюсь , что деньги на помощь при восстановлении страны будут контролировать строго. Уже была инфа , что Зеленский хочет , чтобы власть сама ими распоряжалась.
Много расписывать не вижу смысла, да и больше шансов что это не будет совпадать с "линией партии". Если не прекратят доставать собственное население и лить потоки "пропаганды" - эту войну не выиграть. То же касается и Путина, но это бесполезно.
andrijk777 написав:Це у випадку війни РФ і США. Тобто коли РФ нападе на США або випустить ракету на США(причому точно на США). Я поки що такого сценарію не бачу.
Естественно. Вы не бачите, а вот те что в Москве бачать. Никто не знает что в голове у шизофреника. Все у кого голова на плечах, выехали с Москвы кто в Грузию кто в Эмираты и даже в ЮАР некоторые. Кстати сегодня орки показывали какую то свою новую ракету. Типа она быстро набирает скорость и ее не успеют сбить на взлете.
Востаннє редагувалось otg в Сер 20 кві, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:А получили хлам с зоной поражения по дальности до 6 км и по высоте до 3 км, максимальной скоростью поражаемых целей до 1500 км/ч, инфракрасной головкой самонаведения, который в Норвегии применялся на флоте.
Безкоштовно передали. Норвегія Україні чимось зобов’язана ? Крилаті ракети будут збивати
Ukrainian написав:Оплачувана відпустка для рашиків
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
Когда увольнение, как сокращение сотрудника, то ещё 2 месяца оплаты труда. Ну а потом 188тыс.кирдык окончательный как Руколой не называй. Видимо глава их ЦБ и намекала словами «структурная трансформация».
Хз Онікси і є проти корабельні але чомусь летять по українських містах Путінська армія продовжує використовувати Україну, як полігон для випробовування своєї зброї. Так, міноборони рф опублікувало повідомлення про нанесені удари по різним об'єктам в Україні ракетами «Онікс» з узбережжя Чорного моря. Щоправда, окупанти подають інформацію викривленою, але для них це вже норма.
«Вранці 6 квітня високоточні ракети повітряного та наземного базування знищили 5 баз зберігання палива в районі Радехова, Козятина, Просяної, Миколаєва та Новомосковська, — йдеться у повідомленні. — Ці об'єкти використовувались для постачання паливом військових формувань українських військ».
Ба більше, в іншому повідомленні рашисти навіть показали на відео запуск ракети «Онікс» по наземним цілям, хоча вона була розроблена саме для атак кораблів. Цю зброю орки застосовували у 2016 році у Сирії, тепер і в нас.