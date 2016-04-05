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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 22:07

  Igneus написав:
  Ukrainian написав:Крилаті ракети будут збивати

Норвегія передала корабельну модифікацію ЗРК Містраль для захисту флоту від протикорабельних ракет, яка населенню міст мало чим допоможе:
https://nv.ua/ukraine/events/zrk-mistra ... 35576.html

Я думаю разница там только в способе монтажа и захвата цели.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 22:12

  otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.

А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 23:18

  Zebra написав:
  otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.

А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
вы все ещё в депрессии?
самое короткое расстояние от границы Украины до кремля 529 км. Правда по автодорогам, но там почти прямая.
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vitaliian
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