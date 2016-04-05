otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
вы все ещё в депрессии? самое короткое расстояние от границы Украины до кремля 529 км. Правда по автодорогам, но там почти прямая.