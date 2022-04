Додано: Чет 21 кві, 2022 07:25

Василь-Рівне написав: Один рашист прислав мені цю статтю - в кого які думки, бо вона не "дуже проукраїнська" : https://www.nytimes.com/2022/04/18/worl ... tions.html читав через гугл переклад в хромі :

Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами ... Но кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом г-на Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район ... Но решение украинцев насытить свое село кассетными боеприпасами, способными бессистемно убивать невинных людей, подчеркивает их стратегический расчет: это то, что им нужно было сделать, чтобы вернуть свою страну любой ценой... пределенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте», — сказала Мэри Уэрхэм, директор по защите интересов отдела вооружений Хьюман Райтс Вотч ... Нападение на ферму Гусаровка, по-видимому, является первым применением кассетных боеприпасов украинскими войсками с момента начала российского вторжения 24 февраля. В 2015 году украинские силы использовали кассетные боеприпасы в первые месяцы войны против поддерживаемых Россией сепаратистов в восток страны ...

из статьи есть предположение, что вероятно, возможно и тдтакже был запрос, но наше руоводство ответило, что кассетные бомбы(снаряды) не применялись“The Armed Forces of UkraineOne of our constant priorities is the security of the civilian population.такие ситуации должны расследовать международные эксперты (а то что пан Дорошенко привел журналистов и показал остатки сняряда, может он перед этим развернул его на 180 , чтобы обвинить наших, и вообще не ясно (может снаряд привезли из другого места и подкинули куклу), тем более что никто не был даже ранен (как-то не сходится)