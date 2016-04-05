otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
вы все ещё в депрессии? самое короткое расстояние от границы Украины до кремля 529 км. Правда по автодорогам, но там почти прямая.
Один рашист прислав мені цю статтю - в кого які думки, бо вона не "дуже проукраїнська" : https://www.nytimes.com/2022/04/18/worl ... tions.html читав через гугл переклад в хромі : Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами ... Но кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом г-на Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район ... Но решение украинцев насытить свое село кассетными боеприпасами, способными бессистемно убивать невинных людей, подчеркивает их стратегический расчет: это то, что им нужно было сделать, чтобы вернуть свою страну любой ценой... пределенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте», — сказала Мэри Уэрхэм, директор по защите интересов отдела вооружений Хьюман Райтс Вотч ... Нападение на ферму Гусаровка, по-видимому, является первым применением кассетных боеприпасов украинскими войсками с момента начала российского вторжения 24 февраля. В 2015 году украинские силы использовали кассетные боеприпасы в первые месяцы войны против поддерживаемых Россией сепаратистов в восток страны ... як вам ці цитати і це ньйорктаймс !!!
Ukrainian написав:Оплачувана відпустка для рашиків
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
гейропейцы и др. пиндосы заплатят еще за апрель , а дальше -денег нет , вы держитесь
РБК заявила, что компания на О просто переименовалась (rebranding) и спокойно продолжает работать в рашке (надо таким делать cancelling culture at home office)
prodigy написав:даже о поисковых экспедициях в Антарктике, но о крейсере Москва ни обмолвил ни слова
Все , що знищено в наших терит. водах - наша власність. Нема про що , говорити "великому пошуковцю" , мацква у наших ног. PS Затонула 50км від нашого берегу.
Територіальні води — це акваторії поміж береговою лінією і лінією морського кордону держав. До територіальних вод належать затоки, не довші ніж 12 миль, фіорди та естуарії рік. ТВ України 12 миль (крейсер Москва був поза межами ТВ)
Територіальне море (територіальні води) — це морський пояс, розташований уздовж берега або безпосередньо за внутрішніми морськими водами прибережної держави і розташований під її повним суверенітетом. Острови, що розташовані за межами таких вод, мають своє власне територіальне море. Проте прибережні установки і штучні острови таких вод не мають.
Кожна держава має право встановлювати ширину свого територіального моря до межі, що не перевищує 12 морських миль. Зі 134 прибережних держав 78 держав установили 12-мильну зону (у тому числі Росія, Польща, Україна, Болгарія, Румунія, Куба, Франція, Іспанія, Португалія та інш.); 5 держав — у 6 миль (у тому числі Греція, Туреччина та інш.); 2 держави — у 4 милі (Норвегія і Фінляндія); 20 держав — 3 милі (у тому числі Велика Британія, ФРН, Нідерланди, Данія, Австралія та інш.). Водночас є держави, що встановили в односторонньому порядку ширину територіальних вод, що перевищують ліміт, установлений Конвенцією 1982 року. Так, наприклад, Ангола встановила ширину територіальних вод у 20 миль, Нігерія і Того — 30 миль, Гамбія, Танзанія, Камерун, Мадагаскар — 50 миль, Мавританія — 70 миль. Є і більші претензії, які міжнародне право засуджує.
Василь-Рівне написав:Один рашист прислав мені цю статтю - в кого які думки, бо вона не "дуже проукраїнська" : https://www.nytimes.com/2022/04/18/worl ... tions.html читав через гугл переклад в хромі : Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами ... Но кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом г-на Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район ... Но решение украинцев насытить свое село кассетными боеприпасами, способными бессистемно убивать невинных людей, подчеркивает их стратегический расчет: это то, что им нужно было сделать, чтобы вернуть свою страну любой ценой... пределенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте», — сказала Мэри Уэрхэм, директор по защите интересов отдела вооружений Хьюман Райтс Вотч ... Нападение на ферму Гусаровка, по-видимому, является первым применением кассетных боеприпасов украинскими войсками с момента начала российского вторжения 24 февраля. В 2015 году украинские силы использовали кассетные боеприпасы в первые месяцы войны против поддерживаемых Россией сепаратистов в восток страны ... як вам ці цитати і це ньйорктаймс !!!
из статьи есть предположение, что вероятно, возможно и тд также был запрос, но наше руоводство ответило, что кассетные бомбы(снаряды) не применялись “The Armed Forces of Ukraine strictly adhere to the norms of international humanitarian law. One of our constant priorities is the security of the civilian population. We do not open fire or destroy civilian objects, nor do we use weapons and methods prohibited by the Geneva Conventions.”
такие ситуации должны расследовать международные эксперты (а то что пан Дорошенко привел журналистов и показал остатки сняряда, может он перед этим развернул его на 180 , чтобы обвинить наших, и вообще не ясно (может снаряд привезли из другого места и подкинули куклу), тем более что никто не был даже ранен (как-то не сходится)