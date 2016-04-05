Додано: Чет 21 кві, 2022 08:13

Крейсер Москва устарел морально и технически, хваленая трехуровневая ПВО по факту оказалась одноуровневая.1)комплекс ОSA-«Оса» — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій., прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.[/b]ОСА-абсолютно не способен бороться с крылатыми ракетами (Нептун, Гарпун и пр.),он был изначально разработан для сухопутных войск ПВО и потом его адаптировали для кораблей (почитайте его характеристики: дальность 5-7км и диапазон работы от 50м до 5км , к тому уже устаревшие радары, не способные обнаружить ракету (которая низкодетящая цель, с малой отражающей поверхностью, практически невидимая на оператора),а Нептун на завершающем отрезке летит 2-5м от поверхности воды (а комплекс ОСА работает от 50м и выше, Карл) и комплекс прикрывает только кормовую зону а в нос от миделя он вообще не работает)2) 6-ствольная, 30мм пушка (4000-5000 выстрелов в минуту) с водяным охлаждением-тоже мимо кассы (допускаю, что те радары, что видны на фото, если они оригинальные ,т.е. 1979года -то ракету они могут обнаружить с вероятностью 0,1)с 1982г я работал со всеми типами советских радаров и в сравнении с их зарубежными аналогами (JRC, Dekka, Furuno, Sperry, Raytheon) они уступали с каждым годом все больше3) единсвтенная система ПВО способная работать по Нептуну -это(флот) , имеют всего единствнный радар (и один пост наведения)по информации Британцев по радару сработали Байрактары (наведение осуществлял американский самолет Boeing P-8 Poseidon (не подтверждено, но есть факт , что P-8на 2 часа выключал транспондер, когда вероятно находился в близи крейсера Москва)так это и нет , узнаем детали после победыфакт остается фактом-то, что мощности крейсера было достаточно, чтобы ракетными ударами фигачить по нашим городам и объяктам, но в плане собственной защиты (и это не только ПВО, а также система пожаротушения на уровне кораблей 50-х), не было вообще пожарных датчиков (темповых, дымовых, комбинированных, датчиков пламени), а также ручных пожарных извещателей(!!!!), т.е. в случае пожара любой матрос нажимает на кнопку и сигнал ПТ по всему суднустоит признать, что ущерб от пажаров существует для военного флота НАТО и др.была уничтожена пожаром во время докового ремонта в 2012г одним 24-летним д*биломВ группе гражданских специалистов, принимавших участие в ремонте лодки, состоял 24-летний Кейси Фури.Ранее, когда его состояние ухудшалось, он брал отгулы, но отгулы закончились, а 23 мая ему было поручено очистить торпедный отсек лодки от старой краски с помощью пескоструйной установки. Чтобы не трудиться целый день,, планируя, что задымление приведёт к эвакуации рабочих и их уходу домой.Однако пожар начал быстро распространяться по лодке; на его тушение, которым занималось более ста человек, ушло 12 с лишним часов, причём пострадало 7 человек. Итогом пожара стали сгоревшие торпедный отсек и командный пост, была затоплена нижняя палуба, повреждены многочисленные трубопроводы — из-за перегрева, изменившего структуру металла, их прочность упала ниже безопасного уровня. Реактор был заранее остановлен, а его защита не допустила утечки радиоактивных веществ, но большинство систем управления лодкой были повреждены или уничтожены.Комиссия, изучавшая причины пожара, сделала вывод, что пожар начался после того, как один из пылесосов, применявшихся при ремонте, засосал источник тепла, воспламенивший мусор в мусоросборнике, так что участие Фури в инциденте осталось неизвестным. Но уже в июне он решил повторить опыт и уйти домой пораньше при помощи очередного поджога. На сей раз пожар был быстро потушен, а следователи вскоре установили личность виновного. На допросах, в том числе с помощью детекторов лжи, Фури признался в содеянном. 15 марта 2013 года он был приговорён к 17 годам тюремного заключения и выплате штрафа в 400 миллионов долларов.)#%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80