otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
otg написав:В Москве власть, элита. Еще при союзе разработана концепция ядерной войны. Я хоть и вскольз соприкасался с темой, но поверьте, могу Вам со 100% точностью сказать -Крупные города одни из первых целей. Это Вы не знаете, а в Москве товарищи это хорошо знают.
А ещё знают, что по прямой от севера Черниговской области до МКАД 300 км. Рельсотрон прямой наводкой за несколько минут уничтожит кремль. Даже если мы проиграем "войну за Донбасс". Этот факт ничего нам хорошего не сулит.
вы все ещё в депрессии? самое короткое расстояние от границы Украины до кремля 529 км. Правда по автодорогам, но там почти прямая.
Один рашист прислав мені цю статтю - в кого які думки, бо вона не "дуже проукраїнська" : https://www.nytimes.com/2022/04/18/worl ... tions.html читав через гугл переклад в хромі : Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами ... Но кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом г-на Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район ... Но решение украинцев насытить свое село кассетными боеприпасами, способными бессистемно убивать невинных людей, подчеркивает их стратегический расчет: это то, что им нужно было сделать, чтобы вернуть свою страну любой ценой... пределенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте», — сказала Мэри Уэрхэм, директор по защите интересов отдела вооружений Хьюман Райтс Вотч ... Нападение на ферму Гусаровка, по-видимому, является первым применением кассетных боеприпасов украинскими войсками с момента начала российского вторжения 24 февраля. В 2015 году украинские силы использовали кассетные боеприпасы в первые месяцы войны против поддерживаемых Россией сепаратистов в восток страны ... як вам ці цитати і це ньйорктаймс !!!
Ukrainian написав:Оплачувана відпустка для рашиків
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
гейропейцы и др. пиндосы заплатят еще за апрель , а дальше -денег нет , вы держитесь
РБК заявила, что компания на О просто переименовалась (rebranding) и спокойно продолжает работать в рашке (надо таким делать cancelling culture at home office)
prodigy написав:даже о поисковых экспедициях в Антарктике, но о крейсере Москва ни обмолвил ни слова
Все , що знищено в наших терит. водах - наша власність. Нема про що , говорити "великому пошуковцю" , мацква у наших ног. PS Затонула 50км від нашого берегу.
Територіальні води — це акваторії поміж береговою лінією і лінією морського кордону держав. До територіальних вод належать затоки, не довші ніж 12 миль, фіорди та естуарії рік. ТВ України 12 миль (крейсер Москва був поза межами ТВ)
Територіальне море (територіальні води) — це морський пояс, розташований уздовж берега або безпосередньо за внутрішніми морськими водами прибережної держави і розташований під її повним суверенітетом. Острови, що розташовані за межами таких вод, мають своє власне територіальне море. Проте прибережні установки і штучні острови таких вод не мають.
Кожна держава має право встановлювати ширину свого територіального моря до межі, що не перевищує 12 морських миль. Зі 134 прибережних держав 78 держав установили 12-мильну зону (у тому числі Росія, Польща, Україна, Болгарія, Румунія, Куба, Франція, Іспанія, Португалія та інш.); 5 держав — у 6 миль (у тому числі Греція, Туреччина та інш.); 2 держави — у 4 милі (Норвегія і Фінляндія); 20 держав — 3 милі (у тому числі Велика Британія, ФРН, Нідерланди, Данія, Австралія та інш.). Водночас є держави, що встановили в односторонньому порядку ширину територіальних вод, що перевищують ліміт, установлений Конвенцією 1982 року. Так, наприклад, Ангола встановила ширину територіальних вод у 20 миль, Нігерія і Того — 30 миль, Гамбія, Танзанія, Камерун, Мадагаскар — 50 миль, Мавританія — 70 миль. Є і більші претензії, які міжнародне право засуджує.
Василь-Рівне написав:Один рашист прислав мені цю статтю - в кого які думки, бо вона не "дуже проукраїнська" : https://www.nytimes.com/2022/04/18/worl ... tions.html читав через гугл переклад в хромі : Чтобы оттеснить русских, украинцы обстреляли село кассетными боеприпасами ... Но кассетный боеприпас, разорвавшийся рядом с домом г-на Дорошенко, не был выпущен российскими войсками. Судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, весьма вероятно, что он был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район ... Но решение украинцев насытить свое село кассетными боеприпасами, способными бессистемно убивать невинных людей, подчеркивает их стратегический расчет: это то, что им нужно было сделать, чтобы вернуть свою страну любой ценой... пределенно тревожно слышать о том, что появились доказательства того, что Украина могла использовать кассетные боеприпасы в этом конфликте», — сказала Мэри Уэрхэм, директор по защите интересов отдела вооружений Хьюман Райтс Вотч ... Нападение на ферму Гусаровка, по-видимому, является первым применением кассетных боеприпасов украинскими войсками с момента начала российского вторжения 24 февраля. В 2015 году украинские силы использовали кассетные боеприпасы в первые месяцы войны против поддерживаемых Россией сепаратистов в восток страны ... як вам ці цитати і це ньйорктаймс !!!
из статьи есть предположение, что вероятно, возможно и тд также был запрос, но наше руоводство ответило, что кассетные бомбы(снаряды) не применялись “The Armed Forces of Ukraine strictly adhere to the norms of international humanitarian law. One of our constant priorities is the security of the civilian population. We do not open fire or destroy civilian objects, nor do we use weapons and methods prohibited by the Geneva Conventions.”
такие ситуации должны расследовать международные эксперты (а то что пан Дорошенко привел журналистов и показал остатки сняряда, может он перед этим развернул его на 180 , чтобы обвинить наших, и вообще не ясно (может снаряд привезли из другого места и подкинули куклу), тем более что никто не был даже ранен (как-то не сходится)
Ukrainian написав:Оплачувана відпустка для рашиків
188 тысяч сотрудников компаний, ушедших из России, продолжают получать зарплату Реальное число может быть выше, поскольку KFC Yum Brands, Coca-Cola и другие крупные работодатели не рассказали, платят ли они российским сотрудникам. Такую оценку приводит Financial Times на основе данных мэрии Москвы.
гейропейцы и др. пиндосы заплатят еще за апрель , а дальше -денег нет , вы держитесь
РБК заявила, что компания на О просто переименовалась (rebranding) и спокойно продолжает работать в рашке (надо таким делать cancelling culture at home office)
Кстати, они аж бегом позакрывались в Украине. Ладно завод Pepsi разбомбили, но макдональдс и Coca-Cola могли бы работать и платить ЗП и налоги.
Крейсер Москва устарел морально и технически, хваленая трехуровневая ПВО по факту оказалась одноуровневая. 1)комплекс ОSA-«Оса» — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс є всепогодним і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької дивізії у всіх видах бойових дій. [b]Розробка почалася 27 жовтня 1960 року, прийнятий на озброєння 4 жовтня 1971 року.[/b] ОСА-абсолютно не способен бороться с крылатыми ракетами (Нептун, Гарпун и пр.), он был изначально разработан для сухопутных войск ПВО и потом его адаптировали для кораблей (почитайте его характеристики: дальность 5-7км и диапазон работы от 50м до 5км , к тому уже устаревшие радары, не способные обнаружить ракету (которая низкодетящая цель, с малой отражающей поверхностью, практически невидимая на оператора), а Нептун на завершающем отрезке летит 2-5м от поверхности воды (а комплекс ОСА работает от 50м и выше, Карл) и комплекс прикрывает только кормовую зону а в нос от миделя он вообще не работает)
2) 6-ствольная, 30мм пушка (4000-5000 выстрелов в минуту) с водяным охлаждением-тоже мимо кассы (допускаю, что те радары, что видны на фото, если они оригинальные ,т.е. 1979года -то ракету они могут обнаружить с вероятностью 0,1) с 1982г я работал со всеми типами советских радаров и в сравнении с их зарубежными аналогами (JRC, Dekka, Furuno, Sperry, Raytheon) они уступали с каждым годом все больше
3) единсвтенная система ПВО способная работать по Нептуну -это установки ракет С300-Ф (флот) , имеют всего единствнный радар (и один пост наведения) по информации Британцев по радару сработали Байрактары (наведение осуществлял американский самолет Boeing P-8 Poseidon (не подтверждено, но есть факт , что P-8 на 2 часа выключал транспондер, когда вероятно находился в близи крейсера Москва)
так это и нет , узнаем детали после победы
факт остается фактом-то, что мощности крейсера было достаточно, чтобы ракетными ударами фигачить по нашим городам и объяктам, но в плане собственной защиты (и это не только ПВО, а также система пожаротушения на уровне кораблей 50-х), не было вообще пожарных датчиков (темповых, дымовых, комбинированных, датчиков пламени), а также ручных пожарных извещателей(!!!!), т.е. в случае пожара любой матрос нажимает на кнопку и сигнал ПТ по всему судну
USS Miami (SSN-755) — атомная ударная подводная лодка типа «Лос-Анджелес», была уничтожена пожаром во время докового ремонта в 2012г одним 24-летним д*билом
В группе гражданских специалистов, принимавших участие в ремонте лодки, состоял 24-летний Кейси Фури. Фури страдал депрессией, принимал антидепрессанты. Ранее, когда его состояние ухудшалось, он брал отгулы, но отгулы закончились, а 23 мая ему было поручено очистить торпедный отсек лодки от старой краски с помощью пескоструйной установки. Чтобы не трудиться целый день, Фури решил устроить небольшой пожар, планируя, что задымление приведёт к эвакуации рабочих и их уходу домой.
Однако пожар начал быстро распространяться по лодке; на его тушение, которым занималось более ста человек, ушло 12 с лишним часов, причём пострадало 7 человек. Итогом пожара стали сгоревшие торпедный отсек и командный пост, была затоплена нижняя палуба, повреждены многочисленные трубопроводы — из-за перегрева, изменившего структуру металла, их прочность упала ниже безопасного уровня. Реактор был заранее остановлен, а его защита не допустила утечки радиоактивных веществ, но большинство систем управления лодкой были повреждены или уничтожены. Ущерб лодке составил, по предварительным оценкам, 400 миллионов долларов, ещё 40 миллионов убытков понесла верфь.
Комиссия, изучавшая причины пожара, сделала вывод, что пожар начался после того, как один из пылесосов, применявшихся при ремонте, засосал источник тепла, воспламенивший мусор в мусоросборнике, так что участие Фури в инциденте осталось неизвестным. Но уже в июне он решил повторить опыт и уйти домой пораньше при помощи очередного поджога. На сей раз пожар был быстро потушен, а следователи вскоре установили личность виновного. На допросах, в том числе с помощью детекторов лжи, Фури признался в содеянном. 15 марта 2013 года он был приговорён к 17 годам тюремного заключения и выплате штрафа в 400 миллионов долларов.