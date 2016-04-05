Додано: Чет 21 кві, 2022 08:35

Zebra написав: аже если мы проиграем "войну за Донбасс". аже если мы проиграем "войну за Донбасс".

пойди подыши свежим воздухом,от страха ты запердел всю свою комнатуникак мы не проиграем в битве за Донбасс (против нас у них осталось не больше 100к солдат), вся Ылита уже давно груз 200.в конце февраля (с вводом подследнего резерва) против нас было 150-160к,из которых 20к уничтожили и еще 30-35 было ранено, несколько тысяч пленных и еще 5-7тыс деморализованных (т.е. как минимум 60-62 тыс урона, включая тех, кто деморализован)все, что смогли наскрести за апрель это 18-22к со всей роисии(включая Абхазию и Арпмению, и что-там даже с Африки), все...больше взять не откуда, разве что из Китаяеще минимум неделю в оборонительных боях будем перемалывах их технику (и личный состав), с фронта сводки-что танки и БМП наступают с минимальной поддрежкой пехоты (НЕТ ПЕХОТЫ)после 25 апреля будет другой коленкор