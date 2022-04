prodigy написав:

из статьи есть предположение, что вероятно, возможно и тдтакже был запрос, но наше руоводство ответило, что кассетные бомбы(снаряды) не применялись“The Armed Forces of Ukraine strictly adhere to the norms of international humanitarian law. One of our constant priorities is the security of the civilian population. We do not open fire or destroy civilian objects, nor do we use weapons and methods prohibited by the Geneva Conventions.”такие ситуации должны расследовать международные эксперты (а то что пан Дорошенко привел журналистов и показал остатки сняряда, может он перед этим развернул его на 180 , чтобы обвинить наших, и вообще не ясно (может снаряд привезли из другого места и подкинули куклу), тем более что никто не был даже ранен (как-то не сходится)