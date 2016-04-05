пернул в лужу
советую тебе сомоликвидироваться,
пока тебя не забанили
что пытаешься донести,
откуда ты? из ДНР, или местный-ждешь асвабадителей
иди вслед за российским кораблем
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Додано: Чет 21 кві, 2022 08:24
пернул в лужу
советую тебе сомоликвидироваться,
пока тебя не забанили
что пытаешься донести,
откуда ты? из ДНР, или местный-ждешь асвабадителей
иди вслед за российским кораблем
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 кві, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 кві, 2022 08:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
пойди подыши свежим воздухом,
от страха ты запердел всю свою комнату
никак мы не проиграем в битве за Донбасс (против нас у них осталось не больше 100к солдат), вся Ылита уже давно груз 200.
в конце февраля (с вводом подследнего резерва) против нас было 150-160к,
из которых 20к уничтожили и еще 30-35 было ранено, несколько тысяч пленных и еще 5-7тыс деморализованных (т.е. как минимум 60-62 тыс урона, включая тех, кто деморализован)
все, что смогли наскрести за апрель это 18-22к со всей роисии(включая Абхазию и Арпмению, и что-там даже с Африки), все...больше взять не откуда, разве что из Китая
еще минимум неделю в оборонительных боях будем перемалывах их технику (и личный состав), с фронта сводки-что танки и БМП наступают с минимальной поддрежкой пехоты (НЕТ ПЕХОТЫ)
после 25 апреля будет другой коленкор
Додано: Чет 21 кві, 2022 08:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дякую, шкода, що не можу плюс поставити. В кого ще які думки?
Додано: Чет 21 кві, 2022 08:44
Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великодньої гуманітарної паузи".
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
Додано: Чет 21 кві, 2022 08:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️россия настаивает на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей с Украиной.
Об этом заявил директор второго департамента снг мид рф Алексей Полищук.
«Москва не просто допускает участие минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», - сказал он
Додано: Чет 21 кві, 2022 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение, список сократился с 48 до 24 страниц.
Об этом сообщает издание Bild.
Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:01
Ежедневно они захватывают один населенный пункт за другим. Кременная, Попасная, Рубежное. Это сил не осталось? Пехота вся перемолота? А бедственное положение в Мариуполе, которое признается нами, тоже успешное наступление на Донбассе?
Надо реально картинку смотреть, а не шапкозакидательством заниматься, наших парней там тоже становится все меньше с каждым днем...
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 21 кві, 2022 09:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:02
Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки вартістю $200 млн у Харківській області.
Як повідомляє пресцентр СБУ, виявлене обладнання уже передано на потреби української армії.
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:39
Василь-Рівне
Теж так думаю, крім того не виключено, що в тій організації сочувствующі ліваки, мост лайклі (типу: дуже вірогідно) написано і на тому вся стаття
Востаннє редагувалось stargazer в Чет 21 кві, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 кві, 2022 09:43
Він ще й зацитував то лисе чмо. Витримка в людини то все вислуховувати. Кислиця тепер б'є на те що Росія не є засновником оон і до радбезу потрапила незаконного, а Гуттьєріш перед ти що хоче зустрітися з президентам України і Росії, в зо обоє країн засновники оон, наша пісня гарна нова.
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