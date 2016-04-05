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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 834835836837>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:24

  Negotive написав:Много расписывать не вижу смысла, да и больше шансов что это не будет совпадать с "линией партии".
Если не прекратят доставать собственное население и лить потоки "пропаганды" - эту войну не выиграть. То же касается и Путина, но это бесполезно.


пернул в лужу

советую тебе сомоликвидироваться,
пока тебя не забанили

что пытаешься донести,
откуда ты? из ДНР, или местный-ждешь асвабадителей

иди вслед за российским кораблем
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 кві, 2022 08:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:аже если мы проиграем "войну за Донбасс".


пойди подыши свежим воздухом,
от страха ты запердел всю свою комнату

никак мы не проиграем в битве за Донбасс (против нас у них осталось не больше 100к солдат), вся Ылита уже давно груз 200.

в конце февраля (с вводом подследнего резерва) против нас было 150-160к,
из которых 20к уничтожили и еще 30-35 было ранено, несколько тысяч пленных и еще 5-7тыс деморализованных (т.е. как минимум 60-62 тыс урона, включая тех, кто деморализован)

все, что смогли наскрести за апрель это 18-22к со всей роисии(включая Абхазию и Арпмению, и что-там даже с Африки), все...больше взять не откуда, разве что из Китая

еще минимум неделю в оборонительных боях будем перемалывах их технику (и личный состав), с фронта сводки-что танки и БМП наступают с минимальной поддрежкой пехоты (НЕТ ПЕХОТЫ)
после 25 апреля будет другой коленкор
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:из статьи есть предположение, что вероятно, возможно и тд
также был запрос, но наше руоводство ответило, что кассетные бомбы(снаряды) не применялись
“The Armed Forces of Ukraine strictly adhere to the norms of international humanitarian law. One of our constant priorities is the security of the civilian population. We do not open fire or destroy civilian objects, nor do we use weapons and methods prohibited by the Geneva Conventions.”

такие ситуации должны расследовать международные эксперты (а то что пан Дорошенко привел журналистов и показал остатки сняряда, может он перед этим развернул его на 180 , чтобы обвинить наших, и вообще не ясно (может снаряд привезли из другого места и подкинули куклу), тем более что никто не был даже ранен (как-то не сходится)

Дякую, шкода, що не можу плюс поставити. В кого ще які думки?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:44

Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великодньої гуманітарної паузи".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️россия настаивает на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей с Украиной.

Об этом заявил директор второго департамента снг мид рф Алексей Полищук.

«Москва не просто допускает участие минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», - сказал он
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение, список сократился с 48 до 24 страниц.

Об этом сообщает издание Bild.

Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:01

  prodigy написав:
  Zebra написав:аже если мы проиграем "войну за Донбасс".


пойди подыши свежим воздухом,
от страха ты запердел всю свою комнату

никак мы не проиграем в битве за Донбасс (против нас у них осталось не больше 100к солдат), вся Ылита уже давно груз 200.

в конце февраля (с вводом подследнего резерва) против нас было 150-160к,
из которых 20к уничтожили и еще 30-35 было ранено, несколько тысяч пленных и еще 5-7тыс деморализованных (т.е. как минимум 60-62 тыс урона, включая тех, кто деморализован)

все, что смогли наскрести за апрель это 18-22к со всей роисии(включая Абхазию и Арпмению, и что-там даже с Африки), все...больше взять не откуда, разве что из Китая

еще минимум неделю в оборонительных боях будем перемалывах их технику (и личный состав), с фронта сводки-что танки и БМП наступают с минимальной поддрежкой пехоты (НЕТ ПЕХОТЫ)
после 25 апреля будет другой коленкор

Ежедневно они захватывают один населенный пункт за другим. Кременная, Попасная, Рубежное. Это сил не осталось? Пехота вся перемолота? А бедственное положение в Мариуполе, которое признается нами, тоже успешное наступление на Донбассе?

Надо реально картинку смотреть, а не шапкозакидательством заниматься, наших парней там тоже становится все меньше с каждым днем...
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 21 кві, 2022 09:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:02

Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки вартістю $200 млн у Харківській області.
Як повідомляє пресцентр СБУ, виявлене обладнання уже передано на потреби української армії.

https://mbiz.censor.net/news/3335575/sb ... oniv_video
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:39

Василь-Рівне
Теж так думаю, крім того не виключено, що в тій організації сочувствующі ліваки, мост лайклі (типу: дуже вірогідно) написано і на тому вся стаття
Востаннє редагувалось stargazer в Чет 21 кві, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:43

  prodigy написав:Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великодньої гуманітарної паузи".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Він ще й зацитував то лисе чмо. Витримка в людини то все вислуховувати. Кислиця тепер б'є на те що Росія не є засновником оон і до радбезу потрапила незаконного, а Гуттьєріш перед ти що хоче зустрітися з президентам України і Росії, в зо обоє країн засновники оон, наша пісня гарна нова.
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