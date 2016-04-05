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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 834835836837>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:44

Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великодньої гуманітарної паузи".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️россия настаивает на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей с Украиной.

Об этом заявил директор второго департамента снг мид рф Алексей Полищук.

«Москва не просто допускает участие минска в договоре. Мы прямо настаиваем на подключении беларуси в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов. Это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», - сказал он
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Германия по указанию канцлера Олафа Шольца исключила из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение, список сократился с 48 до 24 страниц.

Об этом сообщает издание Bild.

Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:02

Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки вартістю $200 млн у Харківській області.
Як повідомляє пресцентр СБУ, виявлене обладнання уже передано на потреби української армії.

https://mbiz.censor.net/news/3335575/sb ... oniv_video
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:39

Василь-Рівне
Теж так думаю, крім того не виключено, що в тій організації сочувствующі ліваки, мост лайклі (типу: дуже вірогідно) написано і на тому вся стаття
Востаннє редагувалось stargazer в Чет 21 кві, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:43

  prodigy написав:Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великодньої гуманітарної паузи".

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Він ще й зацитував то лисе чмо. Витримка в людини то все вислуховувати. Кислиця тепер б'є на те що Росія не є засновником оон і до радбезу потрапила незаконного, а Гуттьєріш перед ти що хоче зустрітися з президентам України і Росії, в зо обоє країн засновники оон, наша пісня гарна нова.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:48

Алексей Арестович
58 мин. ·
- История от Юрия Швеца про проблемы с гуманитарной помощью из США и Британии на западе Украины - классическая манипуляция реальными фактами.
Объясняю, почему манипуляция:
Берётся часть правды (реальные проблемы с гуманитарной помощью НЕвоенного характера), вводятся «сильные» черно-белые определения - ГЕРОИ и БАРЫГИ, потом отбеливаются Штаты, вовремя не оказавшие помощь, потом идёт ссылка на заявление МО РФ (!), что они уничтожили склад с военной (!!) помощью от США, и на основе этого заявления (!!!) раздаётся характеристика украинским элитам («всегда воровали») - удар в традиционную украинскую рану, и добавляются советы космического масштаба и космической же глупости.
Ну и - конечно же - виноват проклятый «Офис»!..))
Чиста игра на трактовках, старая добрая классика.
———
Теперь реальность.
Ситуация еще хуже, чем в описании Швеца.
Ибо существует системная проблема с помощью доже военного (!) характера.
Только эта проблема носит очень специфический характер, который является сочетанием несовершенства нашего законодательства, дублирования функций и полномочий государственных структур и коррупционности среднего уровня чиновничества, пытающегося это несовершенство использовать в целях личной наживы.
Меньше, чем системной переделкой державы в этой области не обойтись, а назначить «…специального человека» это советы для кухонь.
2. Существует проблема с помощью и гуманитарного характера, основных причин которой две: попытки региональных элит на западе Украины «…создать запасы» и - и желание части этих элит поторговать этими «запасами».
Обе этих проблемы - не секрет ни для кого - от волонтеров до спецслужб.
Швец «просто» навёл фокус - сам или по чьей-то просьбе.
Потому что реально весь этот бардак приобрёл массовые размеры. Защитники Черновецкого котла одеты лучше ССО и продолжают «развиваться».
Войска, особенно вновь формируемые, испытывают реальный недостаток средств.
Даже спецслужбами не всегда доходит то, что УЖЕ зашло на территорию Украины!
Такова цена произвола региональных князьков.
Что касается «так почему же вы не покараете этих региональных барыг, вы-же-власть?!!!» отвечаю:
- если бы преступления было бы так легко фиксировать и доказывать, так и преступности бы не было.
А она есть. И на таможне, и спецслужбах, и в полиции, и в ВЦА, и в многочисленных «коммерческих» и «волонтерских» структурах.
И тут уже вопрос о характере дальнейшего развития государства: валимся в чрезвычайщину, когда быстро, но щепки летят, или медленно - но по закону?
Выхода два:
- назначаем ВЧК и проводим массовые расстрелы в защиту Родины,
- системно преобразовываем державу.
Многим хочется первого. Макнуть пальцы в кровь «…проклятых барыг».
Для меня это - опасная дорога в сталинизм/путинизм.
С чем я лично согласен - так это с необходимостью ввести режим экстраординарного государственного администрирования в оборонной сфере.
И давно об этом говорю.
Только нужно помнить - я не принимаю решений в этой сфере, не имею полномочий.
Только советую. Советую давно и последовательно.
Но пока основной, выбранный высшим военно-политическим руководством путь: законодательные институциональные изменения и проверки со стороны спецслужб по конкретным фактам.
Вам этот путь может не нравится, но руководим воюющей страной не вы и не я.
Те, кто руководит, имеют полноту информации, действуют сообразно и, между прочим, несут за свои решения полноту ответственности.
Мы их уполномочили на это на выборах, не забывайте.
Верен ли такой путь?
История покажет. Вы дадите оценку на выборах.
Могу сказать, что любая чрезвычайщина таит в себе наряду с преимуществами и большие соблазны и опасности.
И ещё два замечания.
1. Наезды на Офис, да ещё в такой примитивной форме, не приемлю. Потому, что ни один Швец не знает - как пашет в реальности Офис в этой войне и во что ему это обходится. А я знаю. И между прочим, не только Офис - премьер, правительство, Рада. Обвинить высшее руководство государства сегодня можно в некоторых вещах, но точно не в пренебрежении к нуждам армии и войны. Но Офис не может контролировать в государстве все. Пупок развяжется. Офис действует институционально - создавая условия: законодательные, кадровые, международные и другие. А с 24 февраля ещё и тупо в ручном режиме - часто заменяя даже ЖЕКи в ответ на конкретные сигналы «простых» граждан и неспособности органов власти или самоуправления на местах принять решения в военной обстановке.
2. Никакой «Запад» от нас не откажется - будь у нас коррупция и в десять раз больше. Потому, что коррупция - ничтожный фактор по сравнению со ставками текущей мировой игры. Это не извиняет коррупцию, но ещё меньше извиняет Швеца, который пугает и без того измотанных людей подобными примитивными передёргиваниями.
3. Относительно деятельности Швеца (к которому я с самого начала относился настороженно) я своё мнение сложил. Вам его - не навязываю, решайте сами.)
———
Конкретные факты коррупции в оборонной сфере, задержки гуманитарки или военной помощи, любых других проблем со властью у сфере национальной безопасности - по-прежнему настоятельно прошу присылать мне лично.
В Офисе и правительстве давно объявлен режим нулевой толерантности к любым попыткам заработать на крови наших граждан и солдат.
Только, пожалуйста, ф-факты.
А не «…кума сказала, что слышала от волонтеров, что солдаты сказали, что барыги от власти тырят сгущёнку и бронежилеты».
Таких «историй» я за 57 суток наслушался на годы вперёд.
Так вот по всем дошедшим до меня слухам были проведены конкретные проверки.
Конкретно - по 17-ти.
Ни один (прописью - ни один) не подтвердился.
Зато было много криков, шуму и зрады. Одна бабка сказала…
Крайний пример - мне закинули вчера вечером в личку «вопиющий факт неуплаты денежного довольствия личному составу 92 бригады». Якобы с 24 февраля не получали зарплату и выплаты.
Результат проверки:
- денежное довольствие выплачено 07.04. Выплаты за боевые (30/100 тысяч) выплачены 12.04.
Если у кого-то в бригаде до сих пор есть вопросы и невыплаты - пишите, будем разбираться персонально.
Так, что дорогие друзья, не надо про «владу и народ». Влада и есть - народ.
У нас точно так же гибнут друзья, как и у всех - нас.
Узнаём, что кто-то ворует на крови - разорвём. По закону.
Потому, что недошедший на передовую бронежилет - это не только - преступление, но и недошедший бронежилет к кому-то и из наших родных.
Так что - кричите и шумите, бейте в колокола - это важно.
Но только - по делу.
Реальную конкретику жду в любое время суток.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Есть вопрос, а что за офис президента - чем должен на самом деле заниматься этот орган? У нас вообще-то есть Министерство обороны.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 10:12

  edvardd написав:Алексей Арестович
58 мин. ·
- История от Юрия Швеца про проблемы с гуманитарной помощью из США и Британии на западе Украины - классическая манипуляция реальными фактами.
Объясняю, почему манипуляция:
Берётся часть правды (реальные проблемы с гуманитарной помощью НЕвоенного характера), вводятся «сильные» черно-белые определения - ГЕРОИ и БАРЫГИ, потом отбеливаются Штаты, вовремя не оказавшие помощь, потом идёт ссылка на заявление МО РФ (!), что они уничтожили склад с военной (!!) помощью от США, и на основе этого заявления (!!!) раздаётся характеристика украинским элитам («всегда воровали») - удар в традиционную украинскую рану, и добавляются советы космического масштаба и космической же глупости.
Ну и - конечно же - виноват проклятый «Офис»!..))
Чиста игра на трактовках, старая добрая классика.
———
Теперь реальность.
Ситуация еще хуже, чем в описании Швеца.
Ибо существует системная проблема с помощью доже военного (!) характера.
Только эта проблема носит очень специфический характер, который является сочетанием несовершенства нашего законодательства, дублирования функций и полномочий государственных структур и коррупционности среднего уровня чиновничества, пытающегося это несовершенство использовать в целях личной наживы.
Меньше, чем системной переделкой державы в этой области не обойтись, а назначить «…специального человека» это советы для кухонь.
2. Существует проблема с помощью и гуманитарного характера, основных причин которой две: попытки региональных элит на западе Украины «…создать запасы» и - и желание части этих элит поторговать этими «запасами».
Обе этих проблемы - не секрет ни для кого - от волонтеров до спецслужб.
Швец «просто» навёл фокус - сам или по чьей-то просьбе.
Потому что реально весь этот бардак приобрёл массовые размеры. Защитники Черновецкого котла одеты лучше ССО и продолжают «развиваться».
Войска, особенно вновь формируемые, испытывают реальный недостаток средств.
Даже спецслужбами не всегда доходит то, что УЖЕ зашло на территорию Украины!
Такова цена произвола региональных князьков.
Что касается «так почему же вы не покараете этих региональных барыг, вы-же-власть?!!!» отвечаю:
- если бы преступления было бы так легко фиксировать и доказывать, так и преступности бы не было.
А она есть. И на таможне, и спецслужбах, и в полиции, и в ВЦА, и в многочисленных «коммерческих» и «волонтерских» структурах.
И тут уже вопрос о характере дальнейшего развития государства: валимся в чрезвычайщину, когда быстро, но щепки летят, или медленно - но по закону?
Выхода два:
- назначаем ВЧК и проводим массовые расстрелы в защиту Родины,
- системно преобразовываем державу.
Многим хочется первого. Макнуть пальцы в кровь «…проклятых барыг».
Для меня это - опасная дорога в сталинизм/путинизм.
С чем я лично согласен - так это с необходимостью ввести режим экстраординарного государственного администрирования в оборонной сфере.
И давно об этом говорю.
Только нужно помнить - я не принимаю решений в этой сфере, не имею полномочий.
Только советую. Советую давно и последовательно.
Но пока основной, выбранный высшим военно-политическим руководством путь: законодательные институциональные изменения и проверки со стороны спецслужб по конкретным фактам.
Вам этот путь может не нравится, но руководим воюющей страной не вы и не я.
Те, кто руководит, имеют полноту информации, действуют сообразно и, между прочим, несут за свои решения полноту ответственности.
Мы их уполномочили на это на выборах, не забывайте.
Верен ли такой путь?
История покажет. Вы дадите оценку на выборах.
Могу сказать, что любая чрезвычайщина таит в себе наряду с преимуществами и большие соблазны и опасности.
И ещё два замечания.
1. Наезды на Офис, да ещё в такой примитивной форме, не приемлю. Потому, что ни один Швец не знает - как пашет в реальности Офис в этой войне и во что ему это обходится. А я знаю. И между прочим, не только Офис - премьер, правительство, Рада. Обвинить высшее руководство государства сегодня можно в некоторых вещах, но точно не в пренебрежении к нуждам армии и войны. Но Офис не может контролировать в государстве все. Пупок развяжется. Офис действует институционально - создавая условия: законодательные, кадровые, международные и другие. А с 24 февраля ещё и тупо в ручном режиме - часто заменяя даже ЖЕКи в ответ на конкретные сигналы «простых» граждан и неспособности органов власти или самоуправления на местах принять решения в военной обстановке.
2. Никакой «Запад» от нас не откажется - будь у нас коррупция и в десять раз больше. Потому, что коррупция - ничтожный фактор по сравнению со ставками текущей мировой игры. Это не извиняет коррупцию, но ещё меньше извиняет Швеца, который пугает и без того измотанных людей подобными примитивными передёргиваниями.
3. Относительно деятельности Швеца (к которому я с самого начала относился настороженно) я своё мнение сложил. Вам его - не навязываю, решайте сами.)
———
Конкретные факты коррупции в оборонной сфере, задержки гуманитарки или военной помощи, любых других проблем со властью у сфере национальной безопасности - по-прежнему настоятельно прошу присылать мне лично.
В Офисе и правительстве давно объявлен режим нулевой толерантности к любым попыткам заработать на крови наших граждан и солдат.
Только, пожалуйста, ф-факты.
А не «…кума сказала, что слышала от волонтеров, что солдаты сказали, что барыги от власти тырят сгущёнку и бронежилеты».
Таких «историй» я за 57 суток наслушался на годы вперёд.
Так вот по всем дошедшим до меня слухам были проведены конкретные проверки.
Конкретно - по 17-ти.
Ни один (прописью - ни один) не подтвердился.
Зато было много криков, шуму и зрады. Одна бабка сказала…
Крайний пример - мне закинули вчера вечером в личку «вопиющий факт неуплаты денежного довольствия личному составу 92 бригады». Якобы с 24 февраля не получали зарплату и выплаты.
Результат проверки:
- денежное довольствие выплачено 07.04. Выплаты за боевые (30/100 тысяч) выплачены 12.04.
Если у кого-то в бригаде до сих пор есть вопросы и невыплаты - пишите, будем разбираться персонально.
Так, что дорогие друзья, не надо про «владу и народ». Влада и есть - народ.
У нас точно так же гибнут друзья, как и у всех - нас.
Узнаём, что кто-то ворует на крови - разорвём. По закону.
Потому, что недошедший на передовую бронежилет - это не только - преступление, но и недошедший бронежилет к кому-то и из наших родных.
Так что - кричите и шумите, бейте в колокола - это важно.
Но только - по делу.
Реальную конкретику жду в любое время суток.


Подтверждаю, если есть факты пишите Арестовичу на Фейсбук, он читает.
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 10:48

  edvardd написав:Относительно деятельности Швеца
при том что я его смотрю по диагонали Швец за последние 60 дней как минимум 3 раза ошибся. 1. Он говорил что Китай будет против войны 2. Что самой войны тоже не будет, а пу блефует, 3. Когда с РФ вылетел правительственный борт за дипломатами, он говорил что правительственные борты за дипломатами не летают.

Верить швецу - себя нае@ать. Блогеру нужны просмотры, поэтому все они в поисках сенсаций. А когда сенсаций нет, их высасывают из пальца. Увы Швец этим балуется.

Любой факт порочащий действия Украинской власти, сразу же поднимает просмотры ролика в десятки раз за счёт аудитории из РФ, где такие факты отслеживают, собирают и щедро тиражируют пропагандоны и вся диванная армия экспердов.

Дедушке пора на пенсию. Что у них в США пенсионеров так в политику тянет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 кві, 2022 10:54, всього редагувалось 2 разів.
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