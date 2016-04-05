Додано: Чет 21 кві, 2022 09:48

Алексей Арестович

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- История от Юрия Швеца про проблемы с гуманитарной помощью из США и Британии на западе Украины - классическая манипуляция реальными фактами.

Объясняю, почему манипуляция:

Берётся часть правды (реальные проблемы с гуманитарной помощью НЕвоенного характера), вводятся «сильные» черно-белые определения - ГЕРОИ и БАРЫГИ, потом отбеливаются Штаты, вовремя не оказавшие помощь, потом идёт ссылка на заявление МО РФ (!), что они уничтожили склад с военной (!!) помощью от США, и на основе этого заявления (!!!) раздаётся характеристика украинским элитам («всегда воровали») - удар в традиционную украинскую рану, и добавляются советы космического масштаба и космической же глупости.

Ну и - конечно же - виноват проклятый «Офис»!..))

Чиста игра на трактовках, старая добрая классика.

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Теперь реальность.

Ситуация еще хуже, чем в описании Швеца.

Ибо существует системная проблема с помощью доже военного (!) характера.

Только эта проблема носит очень специфический характер, который является сочетанием несовершенства нашего законодательства, дублирования функций и полномочий государственных структур и коррупционности среднего уровня чиновничества, пытающегося это несовершенство использовать в целях личной наживы.

Меньше, чем системной переделкой державы в этой области не обойтись, а назначить «…специального человека» это советы для кухонь.

2. Существует проблема с помощью и гуманитарного характера, основных причин которой две: попытки региональных элит на западе Украины «…создать запасы» и - и желание части этих элит поторговать этими «запасами».

Обе этих проблемы - не секрет ни для кого - от волонтеров до спецслужб.

Швец «просто» навёл фокус - сам или по чьей-то просьбе.

Потому что реально весь этот бардак приобрёл массовые размеры. Защитники Черновецкого котла одеты лучше ССО и продолжают «развиваться».

Войска, особенно вновь формируемые, испытывают реальный недостаток средств.

Даже спецслужбами не всегда доходит то, что УЖЕ зашло на территорию Украины!

Такова цена произвола региональных князьков.

Что касается «так почему же вы не покараете этих региональных барыг, вы-же-власть?!!!» отвечаю:

- если бы преступления было бы так легко фиксировать и доказывать, так и преступности бы не было.

А она есть. И на таможне, и спецслужбах, и в полиции, и в ВЦА, и в многочисленных «коммерческих» и «волонтерских» структурах.

И тут уже вопрос о характере дальнейшего развития государства: валимся в чрезвычайщину, когда быстро, но щепки летят, или медленно - но по закону?

Выхода два:

- назначаем ВЧК и проводим массовые расстрелы в защиту Родины,

- системно преобразовываем державу.

Многим хочется первого. Макнуть пальцы в кровь «…проклятых барыг».

Для меня это - опасная дорога в сталинизм/путинизм.

С чем я лично согласен - так это с необходимостью ввести режим экстраординарного государственного администрирования в оборонной сфере.

И давно об этом говорю.

Только нужно помнить - я не принимаю решений в этой сфере, не имею полномочий.

Только советую. Советую давно и последовательно.

Но пока основной, выбранный высшим военно-политическим руководством путь: законодательные институциональные изменения и проверки со стороны спецслужб по конкретным фактам.

Вам этот путь может не нравится, но руководим воюющей страной не вы и не я.

Те, кто руководит, имеют полноту информации, действуют сообразно и, между прочим, несут за свои решения полноту ответственности.

Мы их уполномочили на это на выборах, не забывайте.

Верен ли такой путь?

История покажет. Вы дадите оценку на выборах.

Могу сказать, что любая чрезвычайщина таит в себе наряду с преимуществами и большие соблазны и опасности.

И ещё два замечания.

1. Наезды на Офис, да ещё в такой примитивной форме, не приемлю. Потому, что ни один Швец не знает - как пашет в реальности Офис в этой войне и во что ему это обходится. А я знаю. И между прочим, не только Офис - премьер, правительство, Рада. Обвинить высшее руководство государства сегодня можно в некоторых вещах, но точно не в пренебрежении к нуждам армии и войны. Но Офис не может контролировать в государстве все. Пупок развяжется. Офис действует институционально - создавая условия: законодательные, кадровые, международные и другие. А с 24 февраля ещё и тупо в ручном режиме - часто заменяя даже ЖЕКи в ответ на конкретные сигналы «простых» граждан и неспособности органов власти или самоуправления на местах принять решения в военной обстановке.

2. Никакой «Запад» от нас не откажется - будь у нас коррупция и в десять раз больше. Потому, что коррупция - ничтожный фактор по сравнению со ставками текущей мировой игры. Это не извиняет коррупцию, но ещё меньше извиняет Швеца, который пугает и без того измотанных людей подобными примитивными передёргиваниями.

3. Относительно деятельности Швеца (к которому я с самого начала относился настороженно) я своё мнение сложил. Вам его - не навязываю, решайте сами.)

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Конкретные факты коррупции в оборонной сфере, задержки гуманитарки или военной помощи, любых других проблем со властью у сфере национальной безопасности - по-прежнему настоятельно прошу присылать мне лично.

В Офисе и правительстве давно объявлен режим нулевой толерантности к любым попыткам заработать на крови наших граждан и солдат.

Только, пожалуйста, ф-факты.

А не «…кума сказала, что слышала от волонтеров, что солдаты сказали, что барыги от власти тырят сгущёнку и бронежилеты».

Таких «историй» я за 57 суток наслушался на годы вперёд.

Так вот по всем дошедшим до меня слухам были проведены конкретные проверки.

Конкретно - по 17-ти.

Ни один (прописью - ни один) не подтвердился.

Зато было много криков, шуму и зрады. Одна бабка сказала…

Крайний пример - мне закинули вчера вечером в личку «вопиющий факт неуплаты денежного довольствия личному составу 92 бригады». Якобы с 24 февраля не получали зарплату и выплаты.

Результат проверки:

- денежное довольствие выплачено 07.04. Выплаты за боевые (30/100 тысяч) выплачены 12.04.

Если у кого-то в бригаде до сих пор есть вопросы и невыплаты - пишите, будем разбираться персонально.

Так, что дорогие друзья, не надо про «владу и народ». Влада и есть - народ.

У нас точно так же гибнут друзья, как и у всех - нас.

Узнаём, что кто-то ворует на крови - разорвём. По закону.

Потому, что недошедший на передовую бронежилет - это не только - преступление, но и недошедший бронежилет к кому-то и из наших родных.

Так что - кричите и шумите, бейте в колокола - это важно.

Но только - по делу.

Реальную конкретику жду в любое время суток.