Додано: Чет 21 кві, 2022 11:35

Ukrainian написав:

Дивлюсь усі ролики Швеця повністю. Отже.1.Його знаменита фраза Черчіля і ситуація коли США не дуже помагали Британії:Швець нехай назве товарооборот між США і Третім Рейхом(агресор) в 1940 році. Я майже впевнений що він рівний нулю.А тепер подивимось на товарооборот між Німеччиною і РФ(агресор) - мільярди і мільярди доларів!Швець про це тихенько мовчить і ніби не бачить.Нагадаю також що Німеччина навіть поставляла турбіни в окупований Крим в обхід санкціям.Німеччина є насправді більшим другом РФ ніж України навіть зараз, коли йде повноцінна війна. - якщо дититьсь на цифри а не на слова.2. Корупція. Сам Швець говорив що США купляли нафту РФ після введення обмежень(санкцій) через Медведчука.Тобто компанії США порушували свої ж закони(санкції), а винуватий ... Медведчук.Гарна позиція Швеця. Те що винуватий Медведчук зрозуміло, але чому ні слова про відповідальність США? Чи він думає що ми усі ідіоти і типу "ніхто в США не знав що нафта російська".3. В відео він згадав про поставки літаків - і знову зманіпулював(або збрехав). США не поставляло Україні літаків і про це не говорив їх генерал. Він сказав запчастини і платформи.4. Конкретно про цю ситуацію. Почав він з Джавелінів. - фактів 0. Закінчив цим американським генералом з телевізора. Зауважу що генерал в Україні не був - тобто ситуації в Україні не знає. Але зраду і корупцію бачить здалеку.-----------------------------------------------------Після цього відео дещо переглянув відношення до Швеця. Я не експерт, але деякі висновки зроблю:1. Швець звичайно любить Україну, але якось так "здалеку", як типовий "представник діаспори".2. США він точно любить сильніше. Постійно прикрашає і хвалить США. Я навіть думаю він продовжує працювати на спецслужби США.3. Основний його напрям - це Китай. Дуже багато уваги приділяє Китаю, хоч Китай взагалі не приймає участь в цьому "проекті". Роль Китаю по-моєму мізерна і досить прогнозована. І цей факт особливо підтверджує п.2 - що Швець працює на США, адже саме Китай основна проблема США.