Ще додам, що завищив к-сть С-300, які передали Україні, з PzH-2000 видав бажане за дійсне, з Marder та ж історія, з поставками роснафти в Індію помилився...
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Додано: Чет 21 кві, 2022 10:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:27
А не забыли ли вы об острове Змеинном, он учитывается при определении территориальных вод.
По решению международного суда в Гааге остров Змеинный не учитывается только при определении исключительной экономической зоны Украины, она считается от берега до границы территориальных вод острова Змеиный. Но это другая история
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:33
На Шольца тиснуть у самому ФРН і шпинають за яловість:
В Spiegel купа статей з критикою Шольца та інших чинуш.
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:35
Дивлюсь усі ролики Швеця повністю. Отже.
1.Його знаменита фраза Черчіля і ситуація коли США не дуже помагали Британії:
Швець нехай назве товарооборот між США і Третім Рейхом(агресор) в 1940 році. Я майже впевнений що він рівний нулю.
А тепер подивимось на товарооборот між Німеччиною і РФ(агресор) - мільярди і мільярди доларів!
Швець про це тихенько мовчить і ніби не бачить.
Нагадаю також що Німеччина навіть поставляла турбіни в окупований Крим в обхід санкціям.
Німеччина є насправді більшим другом РФ ніж України навіть зараз, коли йде повноцінна війна. - якщо дититьсь на цифри а не на слова.
2. Корупція. Сам Швець говорив що США купляли нафту РФ після введення обмежень(санкцій) через Медведчука.
Тобто компанії США порушували свої ж закони(санкції), а винуватий ... Медведчук.
Гарна позиція Швеця. Те що винуватий Медведчук зрозуміло, але чому ні слова про відповідальність США? Чи він думає що ми усі ідіоти і типу "ніхто в США не знав що нафта російська".
3. В відео він згадав про поставки літаків - і знову зманіпулював(або збрехав). США не поставляло Україні літаків і про це не говорив їх генерал. Він сказав запчастини і платформи.
4. Конкретно про цю ситуацію. Почав він з Джавелінів. - фактів 0. Закінчив цим американським генералом з телевізора. Зауважу що генерал в Україні не був - тобто ситуації в Україні не знає. Але зраду і корупцію бачить здалеку.
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Після цього відео дещо переглянув відношення до Швеця. Я не експерт, але деякі висновки зроблю:
1. Швець звичайно любить Україну, але якось так "здалеку", як типовий "представник діаспори".
2. США він точно любить сильніше. Постійно прикрашає і хвалить США. Я навіть думаю він продовжує працювати на спецслужби США.
3. Основний його напрям - це Китай. Дуже багато уваги приділяє Китаю, хоч Китай взагалі не приймає участь в цьому "проекті". Роль Китаю по-моєму мізерна і досить прогнозована. І цей факт особливо підтверджує п.2 - що Швець працює на США, адже саме Китай основна проблема США.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 21 кві, 2022 11:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:41
А надо ли было посылать Штайнмайера?
По свіжих слідах (одразу після гордовитої відмови) приймав участь у кухонній нараді з родичами. Трохи не побилися, але я залишаюся при власній думці - злочинна ПОМИЛКА.
В Німеччині не всі готові допомагати нам зброєю. Наша гордовитість дала козирі русофілам. Демарш призвів до того, що нам поки не дають так необхідне важке озброєння, яке на фронті треба "на вчора". Маємо як мінімум затримку і залишається сподіватись, що ХДС/ХСС додавить Шольца.
Воно того було варте?
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:45
Очкарик
Думали і не допомагали, думали і не допомагали, ("образа" від Зе), подумали і не допомагають дальше.
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Маріуполь - місто української звитяги, та символ української незламної сили
Це повідомлення сьогодні вночі написав друг з Маріуполя з полку "Азов".
57 днів безперервного бою, авіаударів та артобстрілів. В повному оточенні. В підвалах, без води, без світла, тепла, без постачання іжи. Ворога більше в 10 разів, у ворога абсолютна перевага у техніці та боєприпасах, і він зносить будь яке укриття, будь яку позицію. Найближчий український фронт в 100 км, по степах, і звідти не вийти, не винести поранених. І вони не шукають у ворога жалю. Вони кожного дня майстерно знаходять кожну можливість, щоб вбивати та нищити окупантів, і наносити їм страшні втрати.
Ці люди давно перейшли межі витривалості та жертовності - вони створили нові, і це неймовірно у 21-му сторіччі.
Вони показали що таке боєздатність. І варто згадати, що Азов - це єдина українська військова частина яка повністю діє за стандартами НАТО в бойовому управлінні та підготовці, вони діють за американським бойовим статутом та стандартами бойового управління MDMP. Азов - єдина військова частина, де діють звернення та звичаї українського націоналізму зразку УПА, а не старі радянського зразку переведені процедури. Вони за наказом українського командування б’ються та вмирають у абсолютно невигідних умовах, вірні присязі українському народу.
Завдяки ним Маріуполь ніколи не стане російською перемогою. Це ніколи не буде жертва та місце російськоі сили, це не Крути. Це завжди буде місто української звитяги, та символ української незламної сили.
У Росії багато зброї, але у України є те, на що росіяни не здатні - віддавати себе заради свого народу, битися заради честі, битися, коли нема сил, і тільки воля дає можливість вести бій не зважаючи на все. Маріуполь - це слово тепер дуже багато важить, дуже багато пояснює.
Тому що його оборонці створили новий сучасний епос. Тому що вони творять історію нашого світу. Тому що вони - Українці. Джерело:
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