Додано: Чет 21 кві, 2022 12:50

З ФБ Машовця





Войска противника продолжают оперативно-тактическую наступательную операцию с целью окружения и разгрома ВСУ в зоне проведения операции Объединённых сил (ОС). На сегодняшний момент кроме вклинений тактического масштаба на отдельных участках большего противнику добиться не удалось. Наступательные действия противник проводит в трёх смежных оперативных зонах - на Харьковском и Донбасском направлениях (в районе двух городских агломераций Славянск - Краматорск, Лисичанск - Северодонецк и прилегающих к ним районах), а так же юго-восточнее Запорожья.



Свои главные усилия командование войск противника сосредотачивает по дирекции Изюм - Барвинкове, Изюм - Славяногорск, с активным обеспечением правого фланга своей ударной группировки в районе Великой Камышувахи. Кроме того, в рамках проведения своей наступательной операции, противник стремится активно сковывать резервы Объединённых сил ведением наступательных боёв по двум фланговых районам, по направлению Попасная - Бахмут, а так же Рубежное - Сиверск.



Противник, в рамках наступательной операции в Донбасской операционной зоне... стремится активно наращивать свои усилия на определённых оперативных направлениях, подтягивает резервы и разворачивает тыловые районы управления и обеспечения. В частности, войска протиника на Изюмском направлении развернули в треугольнике Бугаевка - Весёлое - Подвисокое ТПУ своей Изюмской группировки, а так же осуществляет переброску средств усиления через Сватове до 2-х "свежих" БТГр (вероятно из состава бывшей Сумской группировки). Командование войск противника стремится прикрыть районы выдвижения и развёртыванюия своих резервов войсковой ПВО, в частности отмечается развёртывания в районе Сватова и Купянска дополнительных подразделений войсковой ПВО, вооружённых ЗРК "Бук-М3".



На двух смежных участках - район Авдеевка - Ясинуватая, а так же район Торецка командование войск противника стремиться создать условия для дальнейшего продвижения своих войск в северо-западном и северном направлениях. Для чего проводит активные наступательные действия тактического масштаба.



Для обеспечения дальнейшего продвижения своих наземных группировок на определённых направлениях и участках противник активно применяет артиллерию, армейскую авиацию, а так же наносит ракетные удары в полосах наступления. В частности, противник нанёс рактеный удар в окрестностях г. Славянск (район телевышки), а так же несколько массированных огневых налётов подразделениями РВ и А как по позиция наших передовых подразделений, так и по целому ряду тыловых районов наших войчк в глубине их боевых порядков. Зафиксировано до 65-и самолёто-вылетов авиации противника непосредство для поддержки и обеспечения своих наземных войск в районах проведения оперативно-тактической наступательной операции на Донбасса, а так же для действий в других регионах нашей страны. В том числе, отмечается использования самолётов ДРЛО А-50У (до 3-х единиц) и летающих ПУ\ретрансляции типа Ил-22 (до 2-х единиц), а так же постановки помех типа Ил-22ПП (до 2-х единиц).



На передовых аэродромах противника в Крыму, в Курской, Воронежской и Ростовской областях, а так же на территории РБ противник продолжает наращивать состав своего авиационного компонента. Например, фиксируется переброска на них групп учебно-боевых Як-130 в количестве 5-6 единиц, переброска вертолётов Ми-8\17. Однако, следует отметить, что объёмы пополнения и перегруппировки авиационного компонента противника в течение последних 2-х суток резко упали - отмечается перегруппировка по 1-2 единицы самолётов типа Су-34, Су-35С, Су-24М, Су-24МР.



В Херсонско-Николаевской операционной зоне командование войск противника осуществляет активно-оборонительные действия с целью удержания своего Херсонского плацдарма на правом берегу Днепра в его нижнем течении. В частности, противник проводит тактическую перегруппировку и усиление своих. подразделений, удерживающих передовые рубежи севернее Берислава. в районе Высокополья. Лично у меня нет никакого сомнения в том, что кроме удержания своих передовых рубежей противник попытается со временем контр-атаковать в направлении Зеленодольска - Апостолово. Кроме того, отмечается активная переброска противником подразделений РВ и А, в том числе из состава войск Береговой обороны ЮВО.Например отмечается несколько ПУ БРК "Бал" на левом берегу Днепра, РСЗО "Смерч" и "Ураган" (район Голая Пристань - Чупаковка). Кроме того, отмечаются весьма интенсивные мероприятия противника по укреплению своих оборонительных позиций по линии Богородицкое - Киселёвка - Томина Балка.



В Слобожанской операционной зоне командование войск протиника продолжает масштабную перегруппировку своих сил, с одновременными массированными обстрелами района непосредственно г. Харькова дальнобойными средствами огневого поражения. Отмечается продолжающееся усиление группировки войск протиника по линии Золочев - Волчанск, в частности фиксируется прибытие ещё одной БТГр из состава 35-й ОА. С целью обеспечения тыловых комуникаций и глубокого правого фланга своей Изюмской группировки по линии Балаклея - Шевченково - Новый Бурлук командование войск противника так же проводит мероприятия по уплотнению боевых порядков войск, прикрывающих это направление. Так, в частности, отмечается переброска в район Балаклеи и Шевченково дополнительных подразделений противника силою до усиленной роты в каждый (всего по этому рубежу до 1-го усиленного батальона).



В Северной операционной зоне, противник продолжает находится вне пределов территории Украины по линии Гомель - Клинцы - Брянск, а так же удерживать свою авиационную группировку на территории РБ. Ряд подразделений Ракетных войск вс рф, вооружённых ОТРК "Искандер", а так же ТРК "Точка-У", продолжают находится в районах оперативного применения как непосредственно РФ, так и на территории РБ. Потому, вероятность нанесения противником ракетных ударов с этого направления сберигается...



Противник перегруппировал и переформировал свою морскую группировку, сформированную для обеспечения проведения так называемой "специальной военной операции на Украине", в Северо-Западной части Чёрного моря. В частности в её состав вошли как минимум 2 дизель-электрических подводных лодки проекта 636.6, фрегат "Адмирал Эссен", 2 малых ракетных корабля (корвета), 2 противолодочных корабля (корвета), 1 срзк, ещё один мрк на воздушной подушке, 2 морских тральщика. Сумарный ракетный залп КРМБ типа "Калибр" до 24 ракет в одном залпе (запас оценивается в 28 ракет).