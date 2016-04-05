при том что я его смотрю по диагонали Швец за последние 60 дней как минимум 3 раза ошибся. 1. Он говорил что Китай будет против войны 2. Что самой войны тоже не будет, а пу блефует, 3. Когда с РФ вылетел правительственный борт за дипломатами, он говорил что правительственные борты за дипломатами не летают.
Верить швецу - себя нае@ать. Блогеру нужны просмотры, поэтому все они в поисках сенсаций. А когда сенсаций нет, их высасывают из пальца. Увы Швец этим балуется.
Любой факт порочащий действия Украинской власти, сразу же поднимает просмотры ролика в десятки раз за счёт аудитории из РФ, где такие факты отслеживают, собирают и щедро тиражируют пропагандоны и вся диванная армия экспердов.
Дедушке пора на пенсию. Что у них в США пенсионеров так в политику тянет.
в США 68 организаций занимаются разведовательной деятельностью (т.е. Конгресс и президент получают информацию от множества источников) Юрий Швец имеет практически 99% информации из открытых источников (пресса США, Британии, Германии(редко), Украина, РФ и читает открытые доклады этих 68 огранизаций) да, он стареет , память уже не та, потому что практически говорит по памяти (редко читает с монитора, а тут надо подстраховываться, чтобы не перепутать информацию), я отношусь к нему с уважением, наш херсонский украинец, КГБист (он ЗА НАС) и это главное.
кстати, Юрий Швец работал под крышей ТАСС (как он вспоминает приходилось писать ежедневно какие-то статьи и тд) так вот работа Швеца в Вашингтоне в основном состояла из того, что он должен был читать американскую прессу с утра до вечера и искать там ценную иформацию и это была тоже "разведка" (сегодня любую газету можно прочитать в интернете и не надо для этого посылать "разведчика аналитика" за бугор, кстати в мире 30-35% развед информации аналитики "добывают" из открытых источников
т.е. кто-то там в Вашингтоне из офицеров КГБ занимался оперативной работой- "пытался вербовать агентов", а кто-то аналитикой-сидел читал газеты
Что у них в США пенсионеров так в политику тянет
а что вас так тянет сюда? наверно вам интересно?
вот и ему интересно делать блоги со своим видением ситуации (аналитик может делать неверные выводы?(это про начало войны)_Да.
А) любой человек в первую очередь взвешивает факты , потом он оценивает шансы на событие (исходя из априори о вменяемости, адекванности) совсем мало аналитиков сделали вывод-что Путин нападет (фактически, неадекватен), да он вменяем(т.е. подсуден для суда), но он живет в своем придуманном мире (т.е неадекватен) B) если бы ситуация была win/loose то любой здаромыслящий, сказал бы -я не уверен (не стоит начинать), тем более когда от твоей ошибочной оценки ситуации зависят жизни тысяч твоих солдат но Шойгу, Патрушев, Герасимов (Сурков, Беседа) или не обладали полнотой информации (что говорит о непрофессионализме), или просто говорили то, что может понравиться их "начальнику" Михал Иванычу (т.е. совершили должностное преступление)
пс: не сотвори себе кумира (Арестович, генерал СВР, профессор Соловей, Невзоров, Латынина, Ким, Швец, Салонин, Зеленский, Порошенко....)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 кві, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Войска противника продолжают оперативно-тактическую наступательную операцию с целью окружения и разгрома ВСУ в зоне проведения операции Объединённых сил (ОС). На сегодняшний момент кроме вклинений тактического масштаба на отдельных участках большего противнику добиться не удалось. Наступательные действия противник проводит в трёх смежных оперативных зонах - на Харьковском и Донбасском направлениях (в районе двух городских агломераций Славянск - Краматорск, Лисичанск - Северодонецк и прилегающих к ним районах), а так же юго-восточнее Запорожья.
Свои главные усилия командование войск противника сосредотачивает по дирекции Изюм - Барвинкове, Изюм - Славяногорск, с активным обеспечением правого фланга своей ударной группировки в районе Великой Камышувахи. Кроме того, в рамках проведения своей наступательной операции, противник стремится активно сковывать резервы Объединённых сил ведением наступательных боёв по двум фланговых районам, по направлению Попасная - Бахмут, а так же Рубежное - Сиверск.
Противник, в рамках наступательной операции в Донбасской операционной зоне... стремится активно наращивать свои усилия на определённых оперативных направлениях, подтягивает резервы и разворачивает тыловые районы управления и обеспечения. В частности, войска протиника на Изюмском направлении развернули в треугольнике Бугаевка - Весёлое - Подвисокое ТПУ своей Изюмской группировки, а так же осуществляет переброску средств усиления через Сватове до 2-х "свежих" БТГр (вероятно из состава бывшей Сумской группировки). Командование войск противника стремится прикрыть районы выдвижения и развёртыванюия своих резервов войсковой ПВО, в частности отмечается развёртывания в районе Сватова и Купянска дополнительных подразделений войсковой ПВО, вооружённых ЗРК "Бук-М3".
На двух смежных участках - район Авдеевка - Ясинуватая, а так же район Торецка командование войск противника стремиться создать условия для дальнейшего продвижения своих войск в северо-западном и северном направлениях. Для чего проводит активные наступательные действия тактического масштаба.
Для обеспечения дальнейшего продвижения своих наземных группировок на определённых направлениях и участках противник активно применяет артиллерию, армейскую авиацию, а так же наносит ракетные удары в полосах наступления. В частности, противник нанёс рактеный удар в окрестностях г. Славянск (район телевышки), а так же несколько массированных огневых налётов подразделениями РВ и А как по позиция наших передовых подразделений, так и по целому ряду тыловых районов наших войчк в глубине их боевых порядков. Зафиксировано до 65-и самолёто-вылетов авиации противника непосредство для поддержки и обеспечения своих наземных войск в районах проведения оперативно-тактической наступательной операции на Донбасса, а так же для действий в других регионах нашей страны. В том числе, отмечается использования самолётов ДРЛО А-50У (до 3-х единиц) и летающих ПУ\ретрансляции типа Ил-22 (до 2-х единиц), а так же постановки помех типа Ил-22ПП (до 2-х единиц).
На передовых аэродромах противника в Крыму, в Курской, Воронежской и Ростовской областях, а так же на территории РБ противник продолжает наращивать состав своего авиационного компонента. Например, фиксируется переброска на них групп учебно-боевых Як-130 в количестве 5-6 единиц, переброска вертолётов Ми-8\17. Однако, следует отметить, что объёмы пополнения и перегруппировки авиационного компонента противника в течение последних 2-х суток резко упали - отмечается перегруппировка по 1-2 единицы самолётов типа Су-34, Су-35С, Су-24М, Су-24МР.
В Херсонско-Николаевской операционной зоне командование войск противника осуществляет активно-оборонительные действия с целью удержания своего Херсонского плацдарма на правом берегу Днепра в его нижнем течении. В частности, противник проводит тактическую перегруппировку и усиление своих. подразделений, удерживающих передовые рубежи севернее Берислава. в районе Высокополья. Лично у меня нет никакого сомнения в том, что кроме удержания своих передовых рубежей противник попытается со временем контр-атаковать в направлении Зеленодольска - Апостолово. Кроме того, отмечается активная переброска противником подразделений РВ и А, в том числе из состава войск Береговой обороны ЮВО.Например отмечается несколько ПУ БРК "Бал" на левом берегу Днепра, РСЗО "Смерч" и "Ураган" (район Голая Пристань - Чупаковка). Кроме того, отмечаются весьма интенсивные мероприятия противника по укреплению своих оборонительных позиций по линии Богородицкое - Киселёвка - Томина Балка.
В Слобожанской операционной зоне командование войск протиника продолжает масштабную перегруппировку своих сил, с одновременными массированными обстрелами района непосредственно г. Харькова дальнобойными средствами огневого поражения. Отмечается продолжающееся усиление группировки войск протиника по линии Золочев - Волчанск, в частности фиксируется прибытие ещё одной БТГр из состава 35-й ОА. С целью обеспечения тыловых комуникаций и глубокого правого фланга своей Изюмской группировки по линии Балаклея - Шевченково - Новый Бурлук командование войск противника так же проводит мероприятия по уплотнению боевых порядков войск, прикрывающих это направление. Так, в частности, отмечается переброска в район Балаклеи и Шевченково дополнительных подразделений противника силою до усиленной роты в каждый (всего по этому рубежу до 1-го усиленного батальона).
В Северной операционной зоне, противник продолжает находится вне пределов территории Украины по линии Гомель - Клинцы - Брянск, а так же удерживать свою авиационную группировку на территории РБ. Ряд подразделений Ракетных войск вс рф, вооружённых ОТРК "Искандер", а так же ТРК "Точка-У", продолжают находится в районах оперативного применения как непосредственно РФ, так и на территории РБ. Потому, вероятность нанесения противником ракетных ударов с этого направления сберигается...
Противник перегруппировал и переформировал свою морскую группировку, сформированную для обеспечения проведения так называемой "специальной военной операции на Украине", в Северо-Западной части Чёрного моря. В частности в её состав вошли как минимум 2 дизель-электрических подводных лодки проекта 636.6, фрегат "Адмирал Эссен", 2 малых ракетных корабля (корвета), 2 противолодочных корабля (корвета), 1 срзк, ещё один мрк на воздушной подушке, 2 морских тральщика. Сумарный ракетный залп КРМБ типа "Калибр" до 24 ракет в одном залпе (запас оценивается в 28 ракет).
prodigy написав:а что вас так тянет сюда? наверно вам интересно?
неверная оценка)) меня уже тошнит от любой информации связанной с войной, первоначально пытался поддерживать всепропальщиков и паникеров, чтобы не пачкали памперсы без нужды. Мне в этом помогал будивельнык.
Сейчас по инерции читаю мнения некоторых форумчан. Как только получу нужные документы (в военный период это не быстро) займусь делом и сюда буду реже заходить.
prodigy Кількість підрозділів ПВО в Словаччині, відповідно, кількість комплексів С-300 - це відкрита інформація, тому легко порахувати, скільки вони могли передати. Я озвучив тільки те, що в принципі різало вуха при перегляді відео і запамяталося, думаю, якщо посидіти і позаписувати з олівцем - то вийде на порядок більше. Тому ІМХО висновок такий - Швець, це як Арестович, можна послухати, коли депресняк, але всерйоз сприймати не варто.
sashaqbl написав:prodigy Кількість підрозділів ПВО в Словаччині, відповідно, кількість комплексів С-300 - це відкрита інформація, тому легко порахувати, скільки вони могли передати. Я озвучив тільки те, що в принципі різало вуха при перегляді відео і запамяталося, думаю, якщо посидіти і позаписувати з олівцем - то вийде на порядок більше. Тому ІМХО висновок такий - Швець, це як Арестович, можна послухати, коли депресняк, але всерйоз сприймати не варто.
vitaliian написав:Schmit думаю Путин её приятно удивил
Одно из последних фото, сколько здоровья и оптимизма)
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА Первичные клинические признаки заболевания могут проявляться за 15 лет до постановки диагноза. Среди наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона следует выделить:
гипосмию (снижение обоняния) и депрессию; нарушение поведения в фазе быстрого сна; повышенную утомляемость; мышечная ригидность; расстройства обменных процессов и вегетативной нервной системы; дрожание головы, конечностей или всего тела; брадикинезия (замедление содружественных и активных движений).
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ БП Дрожательный паралич развивается преимущественно у лиц в возрасте от 50 лет и старше. Связано заболевание с дегенерацией клеток головного мозга, что чревато дефицитом выработки дофамина, который отвечает за нейронный обмен сигналами.
Этиологические факторы болезни Паркинсона:
старение организма; негативное воздействие окружающей среды;(присутствие Шойгу и Патрушева) предрасположенность на генном уровне.
Болезнь Паркинсона составляет примерно 1% среди пожилых людей от 60 лет и старше. Уже через 10 лет после постановки диагноза в 65% случаев наблюдается тяжелая инвалидизация или смерть. Спустя 15 лет данная цифра достигает 80%.
В среднем, больные паркинсонизмом, живут на протяжении 9 лет, но были случаи продолжительности жизни от 1 до 33 лет.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 21 кві, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.