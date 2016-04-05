|
|
|
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Скільки не забороняй це лайно, вонл всеодно об'єднається і вспливе
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:48
давно бы так
Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.
"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.
Також Байден повідомив, що США продовжать надавати Україні розвіддані та запустять програму з прийому біженців.
"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.
13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:57
россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из россии ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но россия, как ни странно, согласилась. У россии серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|