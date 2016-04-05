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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 836837838839
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скільки не забороняй це лайно, вонл всеодно об'єднається і вспливеЗображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:48

давно бы так

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.

"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.

Також Байден повідомив, що США продовжать надавати Україні розвіддані та запустять програму з прийому біженців.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:57

россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из россии ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но россия, как ни странно, согласилась. У россии серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:59

Schmit
 
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