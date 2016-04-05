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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 837838839840>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скільки не забороняй це лайно, вонл всеодно об'єднається і вспливеЗображення
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:48

давно бы так

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.

"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.

Також Байден повідомив, що США продовжать надавати Україні розвіддані та запустять програму з прийому біженців.

"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:57

россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из россии ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но россия, как ни странно, согласилась. У россии серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 16:59

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 17:37

Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера "Москва". У нього влучили українські крилаті ракети "Нептун".

Про це пише військовий портал Defense Express з посиланням на джерела.

а командир крейсера Москва вирішив залишися з кораблем до останього (Командир корабля крейсера «Москва» капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич , по физиономии -не русский )
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:31

Невероятная история падения канцлера Германии

Невероятная история падения канцлера Германии
Детали: Артем Бородатюк (https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 763197953/) проанализировал действия канцлера в отношении Украины в контексте российско-украинской войны.
Хронология лжи Шольца:
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
8) Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.

Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:37

  edvardd написав:Шольц делает все возможное

Немцы просто расчетливо посчитали, что в случае захвата Украины, у них пропадут все проблемы, и можно будет спокойно запустить СП-2.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:40

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Schmit думаю Путин её приятно удивил :(

Одно из последних фото, сколько здоровья и оптимизма)
Зображення


СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Первичные клинические признаки заболевания могут проявляться за 15 лет до постановки диагноза. Среди наиболее распространенных симптомов болезни Паркинсона следует выделить:

гипосмию (снижение обоняния) и депрессию;
нарушение поведения в фазе быстрого сна;
повышенную утомляемость;
мышечная ригидность;
расстройства обменных процессов и вегетативной нервной системы;
дрожание головы, конечностей или всего тела;
брадикинезия (замедление содружественных и активных движений).

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ БП
Дрожательный паралич развивается преимущественно у лиц в возрасте от 50 лет и старше. Связано заболевание с дегенерацией клеток головного мозга, что чревато дефицитом выработки дофамина, который отвечает за нейронный обмен сигналами.

Этиологические факторы болезни Паркинсона:

старение организма;
негативное воздействие окружающей среды;(присутствие Шойгу и Патрушева)
предрасположенность на генном уровне.

Болезнь Паркинсона составляет примерно 1% среди пожилых людей от 60 лет и старше. Уже через 10 лет после постановки диагноза в 65% случаев наблюдается тяжелая инвалидизация или смерть. Спустя 15 лет данная цифра достигает 80%.

В среднем, больные паркинсонизмом, живут на протяжении 9 лет, но были случаи продолжительности жизни от 1 до 33 лет.


Може просто обісрався?!))
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:44

  GALeon написав:Скільки не забороняй це лайно, вонл всеодно об'єднається і вспливеЗображення



Эх...давал я в детстве подсрачники Левочкину, видать в голову надо было((((
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:45

edvardd

можно было бы накропать 20 пунктов по деятельности фрау Рибентроп (Меркель)
prodigy
 
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