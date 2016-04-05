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Додано: Чет 21 кві, 2022 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Скільки не забороняй це лайно, вонл всеодно об'єднається і вспливе
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:48
давно бы так
Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.
"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.
Також Байден повідомив, що США продовжать надавати Україні розвіддані та запустять програму з прийому біженців.
"Я оголошую ще одну додаткову військову допомогу Україні на 800 млн доларів. Це важка артилерія, сотні гаубиць та сотні тисяч боєприпасів до них. Там також сотні тактичних безпілотників", - наголосив він.
13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контр-батарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.
Додано: Чет 21 кві, 2022 16:57
россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из россии ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но россия, как ни странно, согласилась. У россии серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.
Додано: Чет 21 кві, 2022 17:37
Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера "Москва". У нього влучили українські крилаті ракети "Нептун".
Про це пише військовий портал Defense Express з посиланням на джерела.
а командир крейсера Москва вирішив залишися з кораблем до останього (Командир корабля крейсера «Москва» капитан 1 ранга Куприн Антон Валерьевич , по физиономии -не русский )
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:31
Невероятная история падения канцлера Германии
Невероятная история падения канцлера Германии
Детали: Артем Бородатюк (
Хронология лжи Шольца:
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.
Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.
17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:37
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:40
Може просто обісрався?!))
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:44
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:45
edvardd
можно было бы накропать 20 пунктов по деятельности фрау Рибентроп (Меркель)
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