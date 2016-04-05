Сейчас на территории контролируемой нами, 30 млн человек.
5 млн под оккупацией в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областях, и Донецко-Луганских, которые были до 24 февраля. Еще 5 млн за границей.
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сейчас на территории контролируемой нами, 30 млн человек.
5 млн под оккупацией в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областях, и Донецко-Луганских, которые были до 24 февраля. Еще 5 млн за границей.
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