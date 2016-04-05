Додано: Чет 21 кві, 2022 18:31

Невероятная история падения канцлера ГерманииДетали: Артем Бородатюк () проанализировал действия канцлера в отношении Украины в контексте российско-украинской войны.Хронология лжи Шольца:1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.2) Шольц не делится этим списком с Украиной.3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия которое можно было бы передать Украине.4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.7) Шольц заявляет, что украинцы не смогут освоить оружие за имеющееся время.Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и организация должна одобрить его передачу.10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.11) Шольц утверждает, что ни один из союзников НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия которое они поставляют в Украину.13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд евро который не будет доступен еще 2-3 месяца. Также Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят двое суток пытаясь образумить Шольца.16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет из этого списка.17) Посол Украины говорит, что прежде чем передать список Украине Шольц убрал из него все пункты которые на самом деле интересуют украинскую сторону. А то, что осталось в списке - составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.Шольц делает все возможное, чтобы не давать Украине оружие, при этом создавая впечатление, что он пытается помочь.