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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 21 кві, 2022 19:45
Население херсонской области -1 млн
Запорожской области без столицы -900 тысяч. Да оккупированы крупные города Мелитополь и Бердянск. Максимальное количество под оккупацией 600 тысяч.
Николаевская область почти вся контролируется Украиной, самая крупная оккупированная Снегуровка 12 тысяч. Однозначно по области меньше 50 тысяч.
Харьковская область без столицы -1 млн. оккупировано меньше 1/3. Самый максимум 300 тысяч.
Донецко-луганск. Еще ряд крупных городов контролирует или частично Украина. Так что не больше 900 тысяч.
Так что максимум под оккупацией с 24/02 2,8 млн. Это не считая эвакуированных и уехавших давно. Считаю что реальная цифра оккупированных около 2 млн.
И месяц назад под оккупацией было гораздо больше территорий и населения.
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Бывалый
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:08
Zebra
ну,и что дальше? я тоже много чего сейчас не понимаю, но если мы сейчас все начнем вскрывать свою собственную теорию заговора, вы представляете что начнется?
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Rack
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:36
edvardd по Запорожью прилетело?
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vitaliian
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Додано: Чет 21 кві, 2022 20:51
vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
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Витаха
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:27
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Schmit
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:48
Витаха написав:vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
З якої сторони прилітіло?
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GALeon
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:51
В Новомосковск прилетело (что под Днепром), железнодорожные работники пострадали, ну и что то там по инфраструктуре. (
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 21 кві, 2022 21:55
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