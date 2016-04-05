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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 837838839840
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 19:45

Население херсонской области -1 млн
Запорожской области без столицы -900 тысяч. Да оккупированы крупные города Мелитополь и Бердянск. Максимальное количество под оккупацией 600 тысяч.
Николаевская область почти вся контролируется Украиной, самая крупная оккупированная Снегуровка 12 тысяч. Однозначно по области меньше 50 тысяч.
Харьковская область без столицы -1 млн. оккупировано меньше 1/3. Самый максимум 300 тысяч.
Донецко-луганск. Еще ряд крупных городов контролирует или частично Украина. Так что не больше 900 тысяч.
Так что максимум под оккупацией с 24/02 2,8 млн. Это не считая эвакуированных и уехавших давно. Считаю что реальная цифра оккупированных около 2 млн.

И месяц назад под оккупацией было гораздо больше территорий и населения.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:08

Zebra ну,и что дальше? я тоже много чего сейчас не понимаю, но если мы сейчас все начнем вскрывать свою собственную теорию заговора, вы представляете что начнется? :|
Rack
 
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edvardd по Запорожью прилетело?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 20:51

vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:27

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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Витаха написав:vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
З якої сторони прилітіло?
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Новомосковск прилетело (что под Днепром), железнодорожные работники пострадали, ну и что то там по инфраструктуре. (
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/7FPgEIrMG7M
alex_dvornichenko
 
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