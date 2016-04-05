Население херсонской области -1 млн
Запорожской области без столицы -900 тысяч. Да оккупированы крупные города Мелитополь и Бердянск. Максимальное количество под оккупацией 600 тысяч.
Николаевская область почти вся контролируется Украиной, самая крупная оккупированная Снегуровка 12 тысяч. Однозначно по области меньше 50 тысяч.
Харьковская область без столицы -1 млн. оккупировано меньше 1/3. Самый максимум 300 тысяч.
Донецко-луганск. Еще ряд крупных городов контролирует или частично Украина. Так что не больше 900 тысяч.
Так что максимум под оккупацией с 24/02 2,8 млн. Это не считая эвакуированных и уехавших давно. Считаю что реальная цифра оккупированных около 2 млн.
И месяц назад под оккупацией было гораздо больше территорий и населения.