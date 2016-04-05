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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 838839840841
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:.. і ракета користується тільки сигналами GPS..

Скоріше ГЛОНАС (ГЛОБУС)
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:50

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 кві, 2022 06:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:10

Пентагон: на украинском театре военных действий у Украины сейчас больше танков, чем у России
Неожиданный факт рассказали на закрытом брифинге для журналистов в Пентагоне (подробнее других об этом пишет Washington Post): в данный момент на украинском театре военных действий у Украины больше танков, чем у России. При этом точное количество танков там не назвали.

Данные о том, сколько у сторон было танков изначально, сильно разнятся. Общая численность российских войск до начала вторжения оценивалась в 120 батальонных тактических групп. Согласно энциклопедии министерства обороны РФ, каждая такая группа включает в себя одну-две танковых роты. В каждой роте 10 танков, что дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта.

Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.

@bbcrussian
https://t.me/bbcrussian/27200
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:44

Дания восстановит Николаев, заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

«Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили „да“, и мы с нетерпением ждём сотрудничества», — сказала Фредериксен.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:45

  GALeon написав:
Витаха написав:vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
З якої сторони прилітіло?

с северо-востока, эвакуационному поезду сильно повезло...
edvardd
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