budivelnik написав:.. і ракета користується тільки сигналами GPS..
Скоріше ГЛОНАС (ГЛОБУС)
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Додано: Чет 21 кві, 2022 23:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Скоріше ГЛОНАС (ГЛОБУС)
Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:50
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 кві, 2022 06:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:10
Пентагон: на украинском театре военных действий у Украины сейчас больше танков, чем у России
Неожиданный факт рассказали на закрытом брифинге для журналистов в Пентагоне (подробнее других об этом пишет Washington Post): в данный момент на украинском театре военных действий у Украины больше танков, чем у России. При этом точное количество танков там не назвали.
Данные о том, сколько у сторон было танков изначально, сильно разнятся. Общая численность российских войск до начала вторжения оценивалась в 120 батальонных тактических групп. Согласно энциклопедии министерства обороны РФ, каждая такая группа включает в себя одну-две танковых роты. В каждой роте 10 танков, что дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта.
Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.
@bbcrussian
Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:44
Дания восстановит Николаев, заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.
«Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили „да“, и мы с нетерпением ждём сотрудничества», — сказала Фредериксен.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:45
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