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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 839840841842>
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:.. і ракета користується тільки сигналами GPS..

Скоріше ГЛОНАС (ГЛОБУС)
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 05:50

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 кві, 2022 06:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:10

Пентагон: на украинском театре военных действий у Украины сейчас больше танков, чем у России
Неожиданный факт рассказали на закрытом брифинге для журналистов в Пентагоне (подробнее других об этом пишет Washington Post): в данный момент на украинском театре военных действий у Украины больше танков, чем у России. При этом точное количество танков там не назвали.

Данные о том, сколько у сторон было танков изначально, сильно разнятся. Общая численность российских войск до начала вторжения оценивалась в 120 батальонных тактических групп. Согласно энциклопедии министерства обороны РФ, каждая такая группа включает в себя одну-две танковых роты. В каждой роте 10 танков, что дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта.

Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:44

Дания восстановит Николаев, заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

«Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили возглавить восстановление Николаева. Сегодня мы ответили „да“, и мы с нетерпением ждём сотрудничества», — сказала Фредериксен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:45

  GALeon написав:
Витаха написав:vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
З якої сторони прилітіло?

с северо-востока, эвакуационному поезду сильно повезло...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 07:28

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта.

Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.


100500 танков :mrgreen:

смотря как считать :
-танки на марше
-танки в строю (на марше и в резерве)
-танки ( удалось один раз запустить двигатель и проехал 100м)

реально картины никто (кроме военных и разведки) не знает,
а то, что американцы сказали журналистам-для того, чтобы не наседали (мол, чего вы хотите, у Украины танков больше, кто проверит?)

из того что озвучивали 2 месяца назад у рф было около 2000 танков, у нас было менше тысячи (850-900 примерно)
на сегодня у рф потяря условно 800 танков у нас 250-280
т.е у рф должно быть 1200 танков (допускаю, что за месяца боев...да и просто катания по грязи и лесам/болотам могли выйти из строя около 200-250 танков), тогда у них танков сейчас около 900 условно, у нас 800-280+180 (которые отжали ), где-то 700 танков в остатке плюс дали танки словаки, поляки и тд
т.е. у нас танков больше , чем их 900 ...возможно 950-1000
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:04

58й день войны

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Продолжается пятьдесят восьмой день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению. Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и наносит ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре.
На Волынском и Полисском направлениях российский враг активных действий не предпринимал, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Принимаются меры по усилению охвата государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы ПВО переведены на усиленное дежурство Усилена охрана штабов, центров связи, военных лагерей, арсеналов, баз и складов оружия, военной техники и горюче-смазочных материалов.
На Слобожанском направлении российский враг силами до семи батальонных тактических групп 6-й объединенной армии, береговыми войсками Балтийского и Северного флотов продолжает частично блокировать город Харьков, обстреливая подразделения наши войска и критическая инфраструктура.
На Изюмском направлении российский враг сосредоточил до 25 батальонных тактико-групп 1-й танковой армии, 20-й и 35-й объединенных вооружений и 68-й армейского корпуса Восточного военного округа и ВДВ РФ ион Вооруженные Силы.
российский враг пытается начать наступление в направлении населенного пункта Заводы. российский враг вышел на северные окраины Дибровного, пытаясь закрепиться на границе.
На Донецком и Таврийском направлениях российские оккупанты за сутки усилили боевые действия вдоль всей линии боевых действий. Российский враг проводит штурмовые действия в районе населенного пункта Заричне и силами батальона пытается продвинуться в районе поселения Рубижне.
Продолжаются оборонительные бои с российским врагом в направлении населенных пунктов Новошкивское и Попасна.
российский враг продолжает поддерживать артиллерию в районе Маринки.
При этом российский враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Меры по материально-техническому обеспечению оккупационных сил уже ведутся.
В районе Южнобух противник продолжает обстреливать подразделения Сил обороны Украины, пытался вести разведку боями в районе Трудолюбивки, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.
российский враг продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля т.г. в центральный дистрик доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел убитых захватчиков т больница Новоайдара.
Кроме того, батальонно-тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа, действующей в Кураховском районе, понесла значительные потери (до 250 человек) и потеряла до 1 0 ракет и артиллерии.
Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии ЮГО военного округа, участвующей в боевых действиях на территории Украины, не получил о-называемые "боевые" средства за март. Из-за этого военнослужащие выражают свое недовольство и негодование.
Чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым с 30 апреля т.г. российским оккупантам будет запрещен выезд и въезд на полуостров.
На временно оккупированных территориях российские вражеские подразделения продолжают блокировать передвижение местного населения, мародерство и ручное приближение к гуманитарному кризису - разрушая критическую инфраструктуру и блокируя доставку гуманитарных с из Украины. Были случаи казней мирных жителей и добровольцев.
В Донецкой и Луганской областях за сутки отбили десять атак российских оккупантов, уничтожено шесть танков, восемь бронетанков, пятнадцать машин, четыре артиллерийских системы.
Пятнадцать воздушных целей уничтожено ВВС ВСУ вместе с зенитными артилеристами Сухопутно-штурмовых войск, морпехами и Нацгвардией за предыдущие сутки: девять БПЛА, три самолета и три вертолета . .
Верим в ЗСУ! Давайте победим вместе! Слава украине!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:09

https://www.unian.ua/war/raketa-kalibr- ... 95691.html

Таємниця "Калібру"
Водночас для самої РФ "Калібр" залишається чи не єдиним зразком озброєння на якому з останніх сил тримається весь міф про "могутню російську зброю". Адже у боях зі Збройними Силами України у "надсучасних" рашиських Т-90 просто рве башту, "аналоговнетні" Ка-52 прострілюються із гвинтівки, а "надпотужні" російські воєнні кораблі йдуть за адресою.

Але насправді у самому "Калібрі" немає нічого революційного, бо це просто оновлена радянська розробка ракети 3М10, яка своєю чергою була калькою з американської крилатої ракети Tomahawk. Її наземна версія для комплексу РК-55 проіснувала всього декілька років, бо її заборонили договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між СРСР та США.
З приходом до влади Путіна з технічної документації "струсили пил" та використали всі напрацювання СРСР для того, щоб створити універсальну крилату ракету модульної конструкції, яка може запускатися з підводних та надводних кораблів, а також ґрунтових комплексів.

Завдяки цій програмі РФ створила "коротку" ракету 3М14 (довжина 4,8 метра) і "довшу" 3М54 (довжина 7,2 метра) з дальністю польоту понад 1500 км. Останню, у 2009 році випробували на комплексі "Іскандер-К", назвав Р-500, та заявив, що її дальність не більше 500 км і договір не порушено.

Обман Кремля призів до денонсації договору через десять років. А сам "Калібр" на той час вже став основним ударним засобом для всіх нових кораблів РФ, а також активно йшов для озброєння ракетних комплексів "Іскандер".

Загалом, якщо порівнювати 3М54 "Калібр"/Р-500 з американським Tomahawk, то найновіша рашиська крилата ракета не переважає 39-річну американську розробку. Ті ж самі дальності, швидкості та розміри бойових частин. Навіть система наведення та ж сама комбінована: інерційна у поєднання із супутниковою навігацією, а для атаки наземних цілей Tercom (орієнтація по візуально видимих наземних орієнтирах).

Єдине виключення - ціна. Відомо, що Tomahawk коштує 1,8-2 млн доларів в залежності від модифікації. Ціна крилатої ракети "Калібр" ніколи офіційно не оголошувалась, але зустрічається непідтверджені данні про 6,5 млн доларів за одиницю.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:23

  vitaliian написав:Пентагон: на украинском театре военных действий у Украины сейчас больше танков, чем у России
Неожиданный факт рассказали на закрытом брифинге для журналистов в Пентагоне (подробнее других об этом пишет Washington Post): в данный момент на украинском театре военных действий у Украины больше танков, чем у России. При этом точное количество танков там не назвали.

Данные о том, сколько у сторон было танков изначально, сильно разнятся. Общая численность российских войск до начала вторжения оценивалась в 120 батальонных тактических групп. Согласно энциклопедии министерства обороны РФ, каждая такая группа включает в себя одну-две танковых роты. В каждой роте 10 танков, что дает от 1200 до 2400 танков в начале конфликта.

Количество танков у Украины также плавало в диапазоне от 800 до 2600.

@bbcrussian
https://t.me/bbcrussian/27200
Это что бы не давать тяжелое вооружение. А вообще нам даже не танки нужны, а высокоточные ракеты. Если наших долго обучать, могли б прийти добровольцы знакомые с сей техникой. Кстати, а безпилотники-камикадзе уже в Украине?
otg
 
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