prodigy написав:из того что озвучивали 2 месяца назад у рф было около 2000 танков, у нас было менше тысячи (850-900 примерно)
Только нюанс в том, что у РФ это было кол-во танков собранных вдоль границы с Украиной, а у нас всего. А общее кол-во танков у РФ писали что-то около 15тыс.
на 1992 было в ссср было 90тысяч советских танков, приблизительно 10 тыс досталось Украине (в основном бывшие ГСВП, ГСВВенгрии), за 30 лет очень много танков и БМП продали в Африку (и российских и украинских) .
По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года: 2800 танков разных типов и ещё 1132 на хранении 1212 боевых машин пехоты
Витаха написав:vitaliian 2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
А тепер аналізуємо 1 Спочатку Львів шиномонтаж....за 50м від залізної дороги 2 Потім Дніпро - постраждали працівники +пошкодили полотно 3 Тепер Хортиця...біля моста по якому проїзжав поїзд.. Підбиваємо Прорвалось крізь наше ППО десяток ракет націлених на залізну дорогу... 50% від тих що прорвались - по цілі не попало....
Висновок в кого який? В мене( як у власника авто з китайською навігацією) - на ракетах відсутні головки наведення по відеокоординатам і ракета користується тільки сигналами GPS..але навіть не військового діапазону(точність 0,1 м) а погіршеного громадянського ( як в китайського Байду ( система яка програмно викривляє координати)(точність 100-200м)
Електроніка хромає. Добре працює ПВО. Ракета ПВО не пробиває КР, ракета підривається, коли сближається з ціллю. КР отримала пошкодження і втратила ціль по курсу.
sashaqbl написав:Евгений Н. Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.
Т 34 це танк чи ні? Так ось в загальну кількість танків входять т34 з другої світової, характеристики в них так собі, хоча слід визнати, це також танк. Яка "якість" такого танку і чи можна його поставити в стрій, гадаю велике питання. Якійсь там командувач резервних танкових армій після наказу поставити до ладу найближчий резерв на зберіганні, банально застрелився, напевне був дуже задоволений комплектністю, технологіями і якістю консервації