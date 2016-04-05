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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 840841842843>
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 08:33

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:36

Над Кіровоградською областю збили дві ворожі ракети.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович. ППО знищила ракети увечері 21 квітня.

Германия готова стать гарантом безопасности Украины, - канцлер Олаф Шольц в интервью Spiegel.

В то же время есть условия, среди которых полный вывод российских войск с территории Украины.

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 кві, 2022 13:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:09

  prodigy написав:из того что озвучивали 2 месяца назад у рф было около 2000 танков, у нас было менше тысячи (850-900 примерно)


Только нюанс в том, что у РФ это было кол-во танков собранных вдоль границы с Украиной, а у нас всего. А общее кол-во танков у РФ писали что-то около 15тыс. :(
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:18

Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:21

  Евгений Н. написав:
  prodigy написав:из того что озвучивали 2 месяца назад у рф было около 2000 танков, у нас было менше тысячи (850-900 примерно)


Только нюанс в том, что у РФ это было кол-во танков собранных вдоль границы с Украиной, а у нас всего. А общее кол-во танков у РФ писали что-то около 15тыс. :(



на 1992 было в ссср было 90тысяч советских танков, приблизительно 10 тыс досталось Украине (в основном бывшие ГСВП, ГСВВенгрии), за 30 лет очень много танков и БМП продали в Африку (и российских и украинских) .

По данным справочника The Military Balance, Сухопутные войска Украины имели на вооружении на начало 2022 года: 2800 танков разных типов и ещё 1132 на хранении 1212 боевых машин пехоты

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%83_(2022)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:31

  Goodman написав:
  budivelnik написав:
  Витаха написав:vitaliian
2 ракеты: ЖД мост на Хортицу и профилакторий на Хортице. 8 раненых и побило окна в проезжавшем поезде.
А тепер аналізуємо
1 Спочатку Львів шиномонтаж....за 50м від залізної дороги
2 Потім Дніпро - постраждали працівники +пошкодили полотно
3 Тепер Хортиця...біля моста по якому проїзжав поїзд..
Підбиваємо
Прорвалось крізь наше ППО десяток ракет націлених на залізну дорогу...
50% від тих що прорвались - по цілі не попало....

Висновок в кого який?
В мене( як у власника авто з китайською навігацією) - на ракетах відсутні головки наведення по відеокоординатам і ракета користується тільки сигналами GPS..але навіть не військового діапазону(точність 0,1 м) а погіршеного громадянського ( як в китайського Байду ( система яка програмно викривляє координати)(точність 100-200м)
Електроніка хромає.
Добре працює ПВО. Ракета ПВО не пробиває КР, ракета підривається, коли сближається з ціллю.
КР отримала пошкодження і втратила ціль по курсу.
Так гріх не хромати електроніці випуску 1977 року
https://t.me/voyna_2022/13004
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:56

Работа артиллерии Цезарь 155 мм

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:58

  budivelnik написав:В мене як у власника авто з китайською навігацією - відсутні головки наведення по відеокоординатам
жаль что в китайских авто нет позиционирования по видеоординатам, Было бы удобно, показал ей фото и она сама знает куда надо ехать . В древности каждая лошадь это умела.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:13

  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?
Так ось в загальну кількість танків входять т34 з другої світової, характеристики в них так собі, хоча слід визнати, це також танк.
Яка "якість" такого танку і чи можна його поставити в стрій, гадаю велике питання.
Якійсь там командувач резервних танкових армій після наказу поставити до ладу найближчий резерв на зберіганні, банально застрелився, напевне був дуже задоволений комплектністю, технологіями і якістю консервації 8)
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:19

somilitark
Я писав про Т-64 і Т-72. Стан, думаю, десь такий, як у наших був у 14. Тобто теоретично, при великій потребі і фінансуванні щось та й можна за якийсь час поставити в стрій.
sashaqbl
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