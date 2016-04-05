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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:23

Появилось видео ракетных ударов по львову

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:33

  somilitark написав:
  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?

Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:47

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:
  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?

Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.

Я чув це по телебаченню, напевне якійсь "експерт" трохи перебільшив і вирішив трохи розвеселити глядачів.
Сподіваюсь там все вкрали і приписали не існуючи ворожі лупиння.
Не буде у агресора ні сил, ні можливостей поставити у стрій всю цю армаду зла.
somilitark
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  #<1 ... 840841842843
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