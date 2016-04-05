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Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:23
Появилось видео ракетных ударов по львову
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:33
Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:47
Я чув це по телебаченню, напевне якійсь "експерт" трохи перебільшив і вирішив трохи розвеселити глядачів.
Сподіваюсь там все вкрали і приписали не існуючи ворожі лупиння.
Не буде у агресора ні сил, ні можливостей поставити у стрій всю цю армаду зла.
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