sashaqbl написав:Евгений Н. Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.
Т 34 це танк чи ні?
Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.
Я чув це по телебаченню, напевне якійсь "експерт" трохи перебільшив і вирішив трохи розвеселити глядачів. Сподіваюсь там все вкрали і приписали не існуючи ворожі лупиння. Не буде у агресора ні сил, ні можливостей поставити у стрій всю цю армаду зла.
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
edvardd написав:Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
Путину все равно. Сегодня объявили, что пока не дойдут до Приднестровья, бабы будут им рожать солдатов.