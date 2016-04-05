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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:23

Появилось видео ракетных ударов по львову

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:33

  somilitark написав:
  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?

Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 14:47

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:
  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?

Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.

Я чув це по телебаченню, напевне якійсь "експерт" трохи перебільшив і вирішив трохи розвеселити глядачів.
Сподіваюсь там все вкрали і приписали не існуючи ворожі лупиння.
Не буде у агресора ні сил, ні можливостей поставити у стрій всю цю армаду зла.
somilitark
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4
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:25

Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 15:51

  edvardd написав:Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 трупа. 23655+6902=30557 свинорыла

Путину все равно. Сегодня объявили, что пока не дойдут до Приднестровья, бабы будут им рожать солдатов.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 16:41

  vitaliian написав:https://vimeo.com/702025391

Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 17:37

  Zebra написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/702025391

Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.

За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:00

  Schmit написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/702025391

Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.

За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.

Выбор не плох. Руководство ЗСУ это доказывает. Надо прекращать эти нападки хромых уток: Порошенко против Зеленского, Зеленский против Порошенко. Их партии самые большие в парламенте, есть шанс на систему вида США, когда одной партии не принадлежит всё на свете, а надо консолидироваться и работать, искать компромиссы.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:07

у різних людей багато питань , чи вдасться зупинити рос. нас

Після захоплення Кремінної на Луганщині російські війська намагаються продавити нашу оборону на Ямпіль та на Рубіжне.

Ворог штурмує Попасну, намагається захопити повністю місто.

Зараз саме Луганщина під найбільшою загрозою, росіяни намагаються захопити Рубіжне, Попасну, Сєверодонецьк, Лисичанськ.

Також під ударом Новотошківське.

На Донбасі великими силами росіяни намагаються пробитись під Донецьком та у Маріуполі.

На напрямку Ізюму російські війска намагаються пробитись на Слов'янськ та Барвінкове.

Важкі бої йдуть на напрямках Гуляйполе та Велика Новосілка.

Чому ворог в деяких місцях просувається і чи вдасться його зупинити?

Наші воїни переважають ворога у мотивації, у нас менше техніки, але більше бійців, наше командування в цілому зберігає управління, наші воїни вміють завдавати ворогу великих втрат. Російські війська подібної стійкості не показують, швидко виводяться з бою, а українські підрозділи вперто б'ються тиждень за тижнем.

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.

Противник просувається там, де бачить, що по ньому немає точної корегованої та постійної роботи артилерії.

Там, де йдуть контактні бої, українська армія має перевагу. Там, де у боях ми можемо застосувати хоча б кілька десятків снарядів на гармату, українська армія має перевагу, і ворога відбивають.

Але коли ліміти на стрільбу менші за потреби для пристрілки - важко втримати позиції, і там росіянам подекуди вдається продавити нашу оборону. Бо коли б'є ворог, але по ньому б'ють у відповідь, люди витримують. Не витримують, коли тривалий час по визначених цілях нема чим завдати удар. Але наші бійці відходять та чіпляються за новий рубіж, стійкість та боєздатність українських військ попри усі втрати просто вражає.

Важко навіть словами описати масовий героїзм, який проявляють українські війська на фронті. Якщо підрозділ має досвід, злагодженість та управління, вони не здають без жорстокого бою жодного опорного пункту. Так, інколи бійці відходять, так, трапляються проблеми в управлінні - але кожен раз це відбувається під сильним вогнем, і кожну можливість для повернення позицій намагаються використати.

Але сучасна війна - це передуім логістика, логістика та логістика. Логістика це означає не просто мати потрібні речі взагалі десь, а мати їх вчасно у тому місці, де найтяжче становище. Для всіх і всюди не вистачить, але важливо, щоб вистачило саме там, де ворог намагається прорватись.

Не можна висувати претензій до піхоти, якщо на її підтримку не уражаються видимі цілі, якщо на це не вистачає снарядів. Розсідуваннями це не покращити, піхота робить все можливе і неможливе, і тримає фронт в таких умовах, в яких російська армія тікає.

На напрямках головних ударів російських військ потрібні боєприпаси, і як тільки це станеться, другий наступ Путіна на Донбасі буде зупинено.

У нас достатньо людей, достатньо професійних воїнів, але нам треба більше снарядів, набагато більше, нам потрібні дрони для корегування та професійна організація бойвої роботи у кожній ланці.

На Донбасі наші артилеристи мріють, щоб нові гармати, які нам почали постачати наші союзники, отримали передусім кадрові артилерийські частини з досвідченими та злагодженими розрахунками, які не треба довго навчати. У комплексі з дронами та засобами корегування це не тільки зупинить російський наступ - це дозволить його розгромити.

Наша армія впевнена у нашій перемозі. Тепер справа за тим, як швидко снаряди та системи корегування опиняться на найважливіших ділянках.

На мою думку, російський наступ на Донбасі буде зупинено, і сили для цього у нас вже є, треба покращувати логістику, своїм героїзмом українська армія та народ виграли час, і тепер все залежить від швидкості розгортання та якості застосування артилерії та снарядів, які постачаються з країн НАТО.

Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/r3336039
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:18

  Schmit написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/702025391

Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.

За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.

в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...

и во-вторых, смотря как происходит коммуникация с внешним миром, нельзя не признать, что нынешний президент так уж плох. можно сказать, что он уже вошел в историю...

а у нас, к сожалению, уже видны проблески внутренних дрязг, как будто мы уже победили..
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