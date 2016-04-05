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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 842843844845>
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:34

  stm написав:
  Schmit написав:
  Zebra написав:Нужно признать, что ракеты Калибр, это то, что сегодня решает многие задачи врага. Фактически Путин готовился к войне, пока наше население ее отрицало, в том числе через выборы.

За все в жизни надо платить, в т ч. и за выбор по приколу. Никто даже не думал, что цена будет настолько ужасной.

Выбор не плох. Руководство ЗСУ это доказывает. Надо прекращать эти нападки хромых уток: Порошенко против Зеленского, Зеленский против Порошенко. Их партии самые большие в парламенте, есть шанс на систему вида США, когда одной партии не принадлежит всё на свете, а надо консолидироваться и работать, искать компромиссы.

Хоть сейчас и не время для политической грызни, но все видели, как власть готовилась к войне последние годы - никак и это надо помнить.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:42

  prodigy написав:...

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
...
Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/r3336039


Вчора підвезли трохи техніки в той бік, де Долярчик. Переважно арту. Місцеві дві години спостерігали її рух.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:43

  fler написав:
  prodigy написав:...

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
...
Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/r3336039


Вчора підвезли трохи техніки в той бік, де Долярчик. Переважно арту. Місцеві дві години спостерігали її рух.

Там місцеве населення переважно вата - та ще й активно передають позиції ЗСУ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:46

  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 18:51

  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

А это кого, простите? -- а то я не припоминаю кандидата с такой программой... :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:00

  Zebra написав:
  fler написав:
  prodigy написав:...

Але неможливо тривалий час втримувати рубіж оборони через нестачу снарядів для власної артилерії.
...
Юрій Бутусов, Цензор.НЕТ Джерело: https://censor.net/ua/r3336039


Вчора підвезли трохи техніки в той бік, де Долярчик. Переважно арту. Місцеві дві години спостерігали її рух.

Там місцеве населення переважно вата - та ще й активно передають позиції ЗСУ.

А ось це - найжахливіше, що може бути на 9-му році війни . Їм вже бомби на голову, смерть, розруха, а вони - вата - так і надалі рускій мір чекають . Просто песець ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:03

  _hunter написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

А это кого, простите? -- а то я не припоминаю кандидата с такой программой... :roll:

Ярош :twisted:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:03

Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:12

  maxprofit написав:
  Zebra написав:Там місцеве населення переважно вата - та ще й активно передають позиції ЗСУ.

А ось це - найжахливіше, що може бути на 9-му році війни . Їм вже бомби на голову, смерть, розруха, а вони - вата - так і надалі рускій мір чекають . Просто песець ...


Багато хто вважає, як Zebra, але та вата - переважно пенси, які спілкуються лише між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:18

  andrijk777 написав:
  somilitark написав:
  sashaqbl написав:Евгений Н.
Якщо вірити Вікіпедії, то 2000 - це всього в ЗС РФ + 7-10 тис. на зберіганні.

Т 34 це танк чи ні?

Т-34 танк, але він знятий з озброєння. Тому такі танки не знаходяться на зберіганні і не входять в ці 7-10 тисяч.

Ближе к 90м.служил на Базе Хранения Танков...320 или 360 ,уже не помню..,все нульцевые....в "заводской смазке"...Т 72 все уехали за Урал...во всяком случае заправлены арктическим топливом и зимнем маслом..погружены на платформы и в сопровождении "сибиряков" ту-ту....,оставшиеся Т55-64 сняты двигателя, оптика орудия и отправлены на переплавку...оставались на хранение пару Т34,Сучк и Летучки...Отака хуйня малята
ROLF
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