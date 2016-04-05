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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:22
Zebra написав: Shaman написав:
в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...
Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.
перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
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edvardd
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:27
fler написав:
Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.
как пошли, так и сгорят, их там "ждут", кстати моцкальские танки идут с фугасными и осколочными снарядами, а тут нежданчик-наши танки с бронебойными, и всё, нет у моцкалей танков..
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:27
edvardd написав: Zebra написав: Shaman написав:
в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...
Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.
перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает
, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
Все они знают.
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:34
edvardd написав: Zebra написав: Shaman написав:
в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...
Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.
перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает
, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
Все они знают.[/quote]
Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:00
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:06
edvardd написав:
Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
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