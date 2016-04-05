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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 843844845846>
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:22

  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:27

  fler написав:Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.

как пошли, так и сгорят, их там "ждут", кстати моцкальские танки идут с фугасными и осколочными снарядами, а тут нежданчик-наши танки с бронебойными, и всё, нет у моцкалей танков..
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:27

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(

Все они знают.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 19:34

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(

Все они знают.[/quote]


Арестович сказал не знают, после войны разберутся...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:00

Улыбнитесь)

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:06

  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:53

Цікаво куди подівся Козак-Характерник. Ще на початку війни активнічав.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 20:57

  Zebra написав:
  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.

стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:04

  Zebra написав:Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.

Большинство дорог строилось на месте старых. Танкам и бронемашинам все таки не очень важно ехать по новым дорогам или с калдобинам. По юго-восточной черниговщине в районе Бобровицы, Козельца одна из дорого была блокирована егерскими подразделениями или лесниками, которые спилили часть деревьев на проезжую часть. Так что считаю, хоть Арестовичи и говорят, что все знали, в первую неделю оккупанты сделали большие прорывы за счет неожиданности.
Востаннє редагувалось Бывалый в П'ят 22 кві, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:12

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:в свете всех событий ясно, что война была бы независимо от того, кого бы мы выбрали...


Выбрали б того, кто заминировал херсонскую степь и наделал 1000 ракет с радиусом поражения 300 км для массированной ответки - война бы и не началась.
А так маємо те шо маємо.

перешеек был заминирован, кто его разминировал, власть не знает, возможно это сделали те Херсонские сбушники, которые перебежали к москалям, короче эти уроды, сделали всё, чтобы моцкали победоносно зашли...(

Ойойой, а кто это сделал? Аяйяй, кто же все-таки это сделал? Может вообще селяне, не?

Он как технику тягают, чего им мины в хозяйство не заложить?
change_pm
 
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