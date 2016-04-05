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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:13

  edvardd написав:
  fler написав:Останні новини "з полів" - на Миколаїв збоку Херсону пішли танки.
Вірю в нашу перемогу, але не забуваю читати молитви.

как пошли, так и сгорят, их там "ждут", кстати моцкальские танки идут с фугасными и осколочными снарядами, а тут нежданчик-наши танки с бронебойными, и всё, нет у моцкалей танков..

супер! только лучше б они сдалысь и отдалы нам танки!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:15

  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

не на часи буде, треба буде видбудовуватись, нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 21:16

росія проводить "пошуково-рятувальну операцію" на місці утоплення знищеного українськими ракетами "Нептун" рашистського крейсера "Москва".

За окремими даними відомо, що рашисти хочуть спробувати підняти з дна затоплений крейсер за допомогою так званих "вишок Бойка" (українські бурові вишки "Петро Годованець" та "Україна", які були захоплені РФ під час анексії Криму у 2014 році).
Разом з тим, паралельно тривають і не такі "грандіозні" спроби врятувати те, що залишилося від "флагмана Чорноморського флоту РФ". Так, наразі в районі затонулого крейсера "Москва" перебувають 8 одиниць рятувального та допоміжного флоту ЧФ РФ.

Зокрема, ведуться роботи з пошуку та підйому таємної документації, тіл загиблих членів екіпажу (хоча офіційно Москва намагається всіма способами приховати кількість загиблих на крейсері) та обстеження боєкомплекту ракетного комплексу П-1000 "Вулкан".
З приводу останнього зауважимо – йдеться, ймовірно, і про пошук ядерних БЧ. Раніше Defense Express розповідав, що на ракетному крейсері "Москва" могли бути ядерні боєприпаси.

Разом з тим, як раніше повідомляло CNN з посиланням на американську розвідку, у США не вірять, що на борту затонулого російського крейсера "Москва" могла бути ядерна зброя.

https://defence-ua.com/news/rashisti_ho ... -7030.html
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  edvardd написав:
  Zebra написав:
  edvardd написав:Арестович сказал не знают, после войны разберутся...

Как и со стеной Яценюка, которую их танки не заметили, а еще обратите внимание, танки и бтры врага в основном передвигаются по новеньким дорогам. Там где дорог нет - оккупантов тоже. В Черниговщине оккупированы была только придорожные села и городишки, куда проложен новенький асфальт. А глухомань вообще не вкурсе, что война рядом была.

стена была на границе с россией, а полезли цуки с белоруси...

и прям до Харкова дошли, а че - з беларуси ж на Харьков самый короткий путь! разве нет?
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